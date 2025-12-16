【影音】盧廣仲童年慘遭霸凌全身瘀青 躲棉被唱歌找回信心.

記者倪有純攝

三金天王盧廣仲（16日）擔任家扶基金會「傳愛過好年」愛心大使，呼籲一同助弱勢兒少突破逆境。個性內向的盧廣仲分享國小的時候，曾遭受同學霸凌。

家扶辦活動宣導在愛與支持中迎接新的一年！盧廣仲也分享國小的時候，曾遭受同學霸凌好幾次，「肢體、語言暴力都有」，身上都是瘀青，他曾經傷心的哭，不知道怎麼辦，後來跟鄰居互相取暖以及唱歌重拾自信。

盧廣仲從小個性內向，沒什麼朋友，被霸凌也沒有告訴爸媽，「我建立自信的方式，是每天跟鄰居打籃球，投進一球1分，我想總有一天可以一千分，萬丈高樓平地起嘛！」

廣告 廣告

他小時家境不好，鄰居有人拾荒過日子，他家就對著一顆千年榕樹，與廟宇的神像，他有心事有時會上樹，和樹說話，他考量到鄰居也沒自信，會跟鄰居比賽誰先投到50分，「我到49分就會讓他贏，幫他找到自信」。

從小喜歡唱歌的盧廣仲，也會在家裡唱歌紓壓，被鄰居嫌太大聲，他就改成躲在棉被裡唱，「我都是用棉被蓋住頭部，在枕頭裡面跟著電台唱。」他說，直到現在沒有工作，他還是躲在家裡，上台有時也會沒自信，但已比以前有自信很多，投身慈善也是他找回自我的一股力量。