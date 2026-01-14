影音�� 《穿越時空向大師致敬遇見畢卡索》創作：陳俊廷

創作背景：資深媒體站在西班牙老城巷口，空氣中出現時間裂縫，顏料化為光粒漂浮，穿越裂縫推開老舊木門，畫室內堆滿畫布與顏料，畢卡索背影正在作畫，強烈側光，歷史瞬間定格....

當科技遇上藝術，時間不再是界線。創作者陳俊廷以短影音融入電影藝術概念音樂作品《穿越時空向大師畢卡索致敬》。

本次作品描繪主角穿越時空、親臨大師創作現場的過程，包含畫面中，走入畫室、站在畫布前或與象徵立體主義、多視角與人體藝術精神的藝術場景並肩而立，彷彿與大師進行一場跨越世紀的對話。不同於傳統致敬作品著重於臨摹經典，本次創作刻意避開對特定名畫的直接再現，而是透過「解構、重組、象徵」的視覺語言，向畢卡索「打破框架、重塑觀看方式」的創作核心致意。創作者認為，致敬不是複製，而是理解大師如何思考世界，並將那份精神帶回當代。

原創歌曲《穿越時空向大師致敬遇見畢卡索》，節奏貼合短影音觀看習慣，強化影像的情緒推進，讓觀眾在短時間內完成一段完整的藝術旅程。

這次創作是一場「人文與科技共創」的實驗。透過當代科技創作得以將抽象概念轉化為具象畫面，拓展藝術敘事的可能性，同時保留創作者本身的觀點與態度。期望讓更多年輕世代透過熟悉的媒介，重新認識藝術史，也思考創作在當代的意義。

🎵 《遇見畢卡索》穿越時空向大師致敬 歌詞

【Intro】

時間翻頁 畫室亮起

顏料低語 世界重組

【Verse 1】

資深記者 穿越時空

走進畫室 年代不明

牆上靈感 正在甦醒

線條奔跑 形體分裂

規則在這裡 被重新書寫

我站在歷史 中央那邊

看見思想 變成畫面

【Pre-Chorus】

他創作 眼神裡 該是整個盤旋的宇宙

【Chorus｜副歌】

穿越時空 向大師致敬

遇見畢卡索 靈魂共振

一筆打破 舊的邊境

世界從此 不再單一

穿越時空 向大師致敬

站在畫前 與傳奇並肩

【Verse 2】

資深記者 穿越時空

站在人體藝術 重疊視線

真實從不只有一面

戰火、愛情 同在畫裡

人性的重量 無法迴避

不是複製 不是懷舊

是把精神 帶回此刻裡

【Chorus｜副歌】

穿越時空 向大師致敬

遇見畢卡索 不只是名

打破框架 重新定義

讓世界 傳奇甦醒

【Outro】

向大師致敬 我繼續向前

