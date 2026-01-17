影音��聲音不滅的力量Podcast廣播人性溫度AI難取代│金牌主持營＃石川傳媒幸福廣播＃文藻外大傳藝系＃ 『愛的療癒』鋼琴曲

AI橫空出世，改變很多產業結構變化，惟廣播人性溫度與不可取代的價值，透過近來媒體披露的電台實例，全然看見AI難以取代的面向。MR.CCT新聞音樂網與觀察者影音特別製作Podcast配合自創『愛的療癒』鋼琴曲與週日閱聽眾分享，上網圖文影音或閉上眼睛聆聽7分25秒『愛的療癒』，會讓您有所感。

此外，石川傳媒轄下幸福廣播網與文藻外大傳藝系舉辦的金牌主持培訓將在4/25日至4/26日舉行，限量名額開放社會有興趣人士報名。

擁抱生命逆轉勝 空中暖舉靠陪伴

廣播人性溫度AI難取代│金牌主持營實現夢想安排

《新聞內容》

日前一位自稱有重度憂鬱症的女聽眾，打電話至廣播節目，開口就說：「人若想死，要怎樣較好？」男主持人聽了大吃一驚。女子還認真點播【最後一夜】歌曲，希望主持人為她演唱，主持人直覺不對勁，再三詢問，對方才說：「我已經吃了40多顆的安眠藥。」

擅長自彈自唱的主持人並未慌亂，也沒有掛斷CALL-IN電話，他一邊彈唱【最後一夜】的淒美旋律，一方面技巧性地詢問女子的住址電話。在懸命一線的危急關頭，緊緊拴住垂危的心靈，給予安慰。當歌曲唱完之際，女子終於說出了住址，主持人火速報警，讓警消循線破門而入，救回一命。

儘管數位媒體與串流平台快速崛起，但廣播獨特形式，在於純粹依賴聲音來傳遞資訊與情感，創造聽眾的無限想像空間，早已證明其不可取代的社會價值。

※在黑暗中傳遞希望的聲音

1999年9月21日凌晨，核彈級地震發生後，多數地區陷入停電與電話不通的困境，電視與網路無法使用，但電池式收音機仍能運作。廣播電台迅速切換為災害模式，持續播報地震規模、餘震警告、避難資訊與救援指示，幫助民眾在混亂中做出正確判斷，避免二次傷害。

地震初期，廣播成為即時救命工具；政府單位透過廣播發布緊急公告，醫院、救援隊伍與志工組織也利用廣播尋求資源與人力支援。電台開放民眾Call-in，協尋失聯親友，以此串聯社會；加上音樂播放、加油打氣、即時互動的分享，讓許多人在餘震不斷的夜晚，感受到「自己並不孤單」，穩定人心的陪伴是其他媒體難以取代的撫慰力量。

從早期殖民統治、威權體制、民主轉型到數位浪潮，廣播始終與台灣社會的脈動緊密相連。它不只是技術的產物，更是一種承載情感、記憶與公共討論的文化形態。

※「廣播」始終是台灣社會演進過程裡的聲音年輪。

當奧運金牌誕生，聲音先抵達人心

奧運賽事常因時差在深夜或清晨進行，許多人無法守在電視或網路前，但廣播陪伴通勤族、夜班族或偏遠地區的聽眾。2021年7月，當李洋、王齊麟奪下奧運金牌的瞬間，透過主播激昂專業的描述，讓聽眾與主播、與選手產生強烈的情緒連結，那真是沸騰共振的榮耀時刻。

廣播記錄的不只是勝利，更是全民同歡共樂的時代聲音。

※疫情蔓延下的聲音防線

2020年4月，新冠肺炎疫情迅速蔓延、城市按下暫停鍵，全球累計死亡人數超過3百萬，人與人之間被迫保持距離，謠言與恐慌隨著病毒一同擴散。而廣播仍舊以穩定、不間斷的聲音，成為陪伴民眾、傳遞防疫資訊的重要媒介。在居家防疫、遠距上班與停課的日子裡，許多人長時間獨自待在家中，廣播不只是新聞管道，更是一種情感支持和陪伴。

疫情改變了人們的生活方式，當世界充滿不確定性，廣播用穩定、真實的聲音，守護社會的理性與溫度。這也是廣播在公共服務與社會責任的具體展現。

※深植社會的聲音價值

廣播一直扮演資訊傳播的先鋒角色，將教育與知識普及，讓學習走出教室。甚且，廣播保存了珍貴的傳統戲曲、歌謠、地方語言與口述歷史，這些聲音不僅反映社會風貌，更成為跨世代交流的重要媒介。此外，廣播長期提供公共討論的空間。透過談話性節目、Call-in互動與公共政策討論，民眾得以表達意見、參與公共事務。

廣播這樣親民的媒體形式，強化了社會的民主基礎，更是一種連結人群、傳遞信任與凝聚社會的聲音力量。

https://www.youtube.com/watch?v=MYgolzSgJI4