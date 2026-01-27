（影音）自曝靈魂出竅餘悸猶存 主播陳園淳親吐真相

〔記者林南谷／台北報導〕鏡電視有「大眼主播」美名的陳園淳，今(28)一早被《自由娛樂頻道》爆出有「靈魂出竅」體質，稍早她接受本報獨家訪問，吐露背後真相。

陳園淳27日在臉書發文透露自己的肢體很不協調，表示某日下播後「餘悸猶存」，連她這麼愛吃的人竟然忘了訂午餐，且根本沒有去拿午餐就直接回家；更扯的是，她還把播報的耳機帶回家，自招：「就是個靈魂出竅的概念。」

對此，她爆笑表示：「靈魂出竅是因為跳舞啦！」原來日前她在主持《中午鏡來講》節目獻舞，當天先說自己台語不太輪轉，但很有誠意邀現場名嘴們一起做運動操，要「有益健康一下」，隨即在螢幕前雙手搖擺身軀進行伸展，更邀來賓一起做。

廣告 廣告

陳園淳說：「看我多拚命，跳完才靈魂出竅，不然我平時非常聰慧。」因為在節目上努力跳熱，最後更嚷嚷：「我真的誠意滿滿。」

相關影片：(影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒)

相關新聞：主播陳園淳靈魂出竅 「餘悸猶存」抖內情

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德爬101穿紅衣有原因！賈永婕曝內幕 曾被擔憂引「政治解讀」

曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友

小粉紅盜片霍諾德攀101 台灣地圖硬加「China」還刪我國旗！

賈靜雯51歲逆生長 拍戲同框小23歲「最美學霸」：顏值碾壓母女設定

