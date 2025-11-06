影音《色彩的溫度》詞曲創作CC字幕＃陳俊廷＃從畫筆到品牌 榛美學藝術潘寀榛
《色彩的溫度》靈感來自潘寀榛老師的藝術歷程與「榛美學藝術」品牌精神，曲風設定為 溫暖流行抒情（鋼琴＋弦樂），像徐徐光線灑進畫室的柔和氛圍。
資深媒體人身兼高雄FM89.7週日下午4至6點主持人，本周日11/7(日)文創有約邀文創大師王錦成理事長與談榛美學藝術潘寀榛老師，該訪談總長時間為1小時。觀察者影音新聞網、銳傳媒影音同步，YAHOO蕃薯藤yam文字上線。
MR.CCT新聞音樂網今年2025年10月新創建的全台第一個新聞音樂網，所有音樂都是所採訪與人生行旅的有感音樂，並配合新聞發布。僕は立派記者です。我非YOUTUBER或網紅，在YT都非廣告、非營利，強調新聞信度。站在科技主流前線，創建有品質有真實故事的新聞音樂，CCT是我的姓名每個字母的縮寫。我愛泡溫泉，尤其日本在雪國泡溫泉領略如川端康成的文學意境，開往雪國的鐵道上，展開真實與虛擬的人生行旅，這跟現實人生頗為貼切是吧？人生鐵道直行，每一道風景都該有感紀錄。認同者歡迎訂閱。
【主歌一】
清晨的光 灑在畫布上
一筆一劃 都是心的方向
從童年的夢想到如今的模樣
她用顏色說故事 也畫自己成長
紅是熱愛 橙是希望
黃是那段記憶的微亮
那些流過的淚 在顏料裡閃光
畫中藏著溫柔的倔強
【副歌】
她說色彩有溫度 能療癒孤單的路
讓每個靈魂 找到回家的歸屬
誠實地面對自己 畫出生命的幅度
原來愛 就在筆尖的深處
【主歌二】
評審的一句讚賞 是微笑的日記
不是終點 只是溫柔的鼓勵
從技巧走向真心的距離
那是十年畫出的勇氣
層層疊疊的肌理 像歲月的日子
她把人間風景 化成色彩的詩
畫裡有呼吸 也有一份寧靜
每一筆都在告訴你——相信
【副歌】
她說色彩有溫度 能療癒孤單的路
讓每個靈魂 找到回家的歸屬
誠實地面對自己 畫出生命的幅度
原來愛 就在筆尖的深處
【橋段】
從畫筆到品牌 她築一座花園
讓藝術住進日常的瞬間
幸福與生活 在春天綻放
土地與記憶 在秋天歌唱
【尾聲】
創作是一場修行 畫布是心靈的窗
她微笑說——別忘了最初的光
當你看見那抹紅黃
那是她的夢 在溫柔閃亮
＃MR.CCT新聞音樂網
https://www.youtube.com/watch?v=IypGrmvnyyY
