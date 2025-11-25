【影音】華視《我們六個》聯訪黃薇渟，談到戲壓力竟當場噴鼻血..她道歉，並不是要搶鏡頭

黃薇渟起身去清理流鼻血畫面/記者倪有純攝

馬志翔演渣男爸爸與黃薇渟(飾演的老大林秋伶)，因戲劇《我們六個》在 華視重播，25日一起受訪，在訪問中，黃薇渟被問到「戲殺青後是否走不出來？」，竟突然大叫：「我流鼻血了！」嚇得全場一陣騷動。

馬志翔在戲中外遇偷吃、小三帶回家，小三還將元配燙死，馬志翔說，那段時間不敢白天出門跑步，坦言投射眼光帶有一點敵意，還有路人會瞪他，太太是死忠觀眾，那一陣子脾氣很暴躁，常常罵他；馬志翔演渣男爸爸與黃薇渟在劇中飾演父女，黃薇渟。飾演大女兒的黃薇渟受訪談演出是否有壓力，才要開口、突然噴鼻血，嚇壞全場。

廣告 廣告

黃薇渟立刻離席去處理鼻血，後回到座位解釋：「想到戲裡哥哥、姐姐的劇情就容易鼻酸啦。」並連声道歉，並立刻說不是要搶鏡頭。

黃薇渟表示，至今還沒勇氣把戲看完，殺青後甚至一度不想談感情話題，只要想到劇中哥哥、姐姐的遭遇就心情沈重。

最後一場原諒父親的重頭戲，她說自己壓力很大，尤其拍攝前一天馬志翔特別提醒她「要好好準備」，讓她更緊張。她戲分不多，但情緒掌握得極為精準。

演完戲後，黃薇渟更珍惜家人：「那瞬間真的覺得家人是全世界最重要的。我常跟爸爸說，生意沒談成都沒關係，因為生離死別真的不知道何時會發生，我最在乎的是我們家人之間的感情。」 《我們六個》於華視每週一至週五晚間九點播出。