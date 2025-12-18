【影音】《豆腐媽媽》豪門戲.吳皓昇認「最渣董事長」，王晴砸10萬，潘奕如感謝好友曾馨瑩力挺，出借多套名媛私服與珠寶

《豆腐媽媽》豪門家族各有心思/記者倪有純攝

正宮、小三、叛逆千金齊聚！民視最新八點檔大戲《豆腐媽媽》下午茶品鑑會提早過聖誕。

由金獎導演馮凱操刀的民視大戲《豆腐媽媽》豪門一家下午茶品鑑會，邀請劇中豪門核心演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴及羅子惟盛裝出席，與媒體近距離分享拍攝祕辛，提前為新戲暖身。

飾演「地下女友」長達20年的潘奕如，則自嘲是「滷百頁豆腐」，默默陪伴、慢慢入味，卻在多年後才驚覺愛人始終未曾離婚。她更特別感謝好友曾馨瑩力挺，出借多套名媛私服與珠寶，讓角色從造型到氣場都充滿豪門真實感。

王晴在《豆腐媽媽》中徹底顛覆以往形象，飾演極度厭惡重男輕女父親的叛逆千金。她直言：「我就是想演壞女人，演到被觀眾罵也沒關係！」為了完美呈現富家女氣場，她更自掏腰包近10萬元治裝，只為打造一個「壞得有層次」的角色。

飾演兒子的羅子惟，則是萬家中少數的「清流」，拒絕接班家族事業，選擇在外打拚。他透露，與「董事長父親」吳皓昇在劇中有多場激烈父子衝突戲，火花十足，情緒張力滿滿。

劇中飾演萬家董事長的吳皓昇，挑戰一個「由黑洗白」的複雜角色。他以豆腐形容劇中家族關係：「萬家豆腐象徵的是凝聚與溫度，但我們這個豪門，卻比較像負責把人『磨碎』的那一段。」他也坦言，角色表面風光，背後卻藏著層層謊言與身世祕密，更被劇中妻子李沛綾直指是「最渣董事長」。

記者會現場特別設計成充滿節慶氛圍的聖誕造型蛋糕，象徵《豆腐媽媽》在溫馨親情與豪門衝突交織的劇情中，陪伴大家提早迎接聖誕佳節，氣氛溫暖卻暗藏張力。