【影音】《豆腐媽媽》陳仙梅第一部台劇演出被逼哭 從不化妝卻買醫美

由金獎導演馮凱執導的民視年度8點檔大戲《豆腐媽媽》，（22日）盛大舉行首映會，現場星光熠熠、氣氛熱烈。網路大尺度後，8點檔幾無路可走，曾智希在拉扯耍帥時，曾智希性感內衣被看見，看首映的觀眾有眼福，「性感卻端莊」這是一場很大的突破戲。

這戲裡家族鬥爭與動人親情交織，《豆腐媽媽》世家由宏都拉斯演出豆腐店老闆，完全改變成反常的中年碎碎唸的角色，戲外更充滿前輩提攜後輩的溫暖情誼，多段拍攝幕後故事首度曝光，也讓現場笑聲與感動不斷。22日首映會以網路直播測觀眾反應，由於節奏快、簡捷正向打破傳統苦情，網友反應很正向。

總製作人黃錦鳳演藝圈人脈超強，以超強編劇團隊，加上總導演馮凱強力要求，要求所有演員不要死背劇本，真實呈現生話的樣貌，要求所有演員不要死背劇本，實力派女星陳仙梅第一次演台劇，此次為戲，全力配合馮凱導演對戲感的高標準要求，她從來沒有醫美，這次自掏腰包購入醫美導入儀維持鏡頭狀態，該花的錢都花了。趕不上進度的是面對導演常在現場臨時改台語台詞，壓力大到她一度因頻頻 NG ，因而懷疑人生，回家崩潰落淚，但首映會仍力挺導演，認為這樣的要求能讓年輕觀眾透過八點檔，重新認識正統又優美的台語俚語，「辛苦，但很值得。」

談到《豆腐媽媽》的創作初衷，總導演馮凱語氣誠懇表示：「我很希望拍出一部會被稱讚的好戲，但更重要的是，拍一部讓媽媽（周遊）每天都不能嫌棄的戲。」（李朝勇和周遊夫妻到現場參加兒子的8點檔首映，滿意的直點頭）。因為《豆腐媽媽》不再是過往的挫折再挫折，而是如何危機處理的陽光人生態度。