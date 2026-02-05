【影音】超人力霸王巨型充氣測試吸引親子潮 家長帶小朋友搶先開箱合影

兩個高達15公尺超人力霸王主題氣球模型，5日晚進行充氣測試，吸引不少民眾前來拍照打卡。(記者黃富貴攝)

高雄港邊（5日）晚6點30分出現超大亮點，兩個高達15公尺的「超人力霸王」主題充氣模型，在高雄冬日遊樂園展區進行正式充氣測試，不只氣模逐步成形的過程相當壯觀，更吸引大批家長帶著小朋友特地前來「開箱」觀看並與超人力霸王合影留念。

隨著氣體慢慢灌入，原本軟趴趴的超人力霸王氣球從地面緩緩挺立起來，巨大身影顯得相當醒目，甚至連眼睛和胸口燈光也亮了起來，讓現場小朋友看得目不轉睛，連聲喊著「好酷！」、「真的是超人力霸王！」。

廣告 廣告

超人力霸王主題氣球模型，進行充氣測試時，十字手勢消氣變成另類手勢，一旁民眾還替超人力霸王擔心直喊歪了歪了。(記者黃富貴攝)

兩個高達15公尺超人力霸王主題氣球模型，5日晚進行充氣測試，吸引不少民眾前來拍照打卡。(記者黃富貴攝)

不少家長表示，他們是特地排開時間帶孩子來現場「搶先開箱」，趁正式展出前就拍下超人力霸王充氣的過程，「孩子超興奮，一直說要和他合影」，場面充滿歡笑與期待感。除了巨大氣球模型外，也有許多家庭在周邊的拍照點停下腳步，為這次難得的親子時刻留下珍貴照片。

針對這座超人力霸王充氣裝置是高雄冬日遊樂園的重點之一，將於本周六正式開放民眾入園參觀。現場除了主題氣球外，還規劃有更多互動活動和精彩演出，大家來愛河灣共度歡樂春節假期。

兩個高達15公尺超人力霸王主題氣球模型，5日晚進行充氣測試，吸引不少民眾前來拍照打卡。(記者黃富貴攝)