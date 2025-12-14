【影音】路口左轉疑未禮讓直行車 女駕駛遭撞後波及多部等停機車

鳳山區中山西路、澄清路口今天下午發生一起車環車禍，一輛自小客左轉時遭後方直行車追撞後再波及對向車道停等區停等紅燈的多部機車（警方提供）

鳳山區中山西路、澄清路口今天下午發生一起車環車禍，一輛自小客左轉時遭後方直行車追撞後再波及對向車道停等區停等紅燈的多部機車，造成6人輕傷均未送醫，事故相關駕駛及騎士酒測值均為0。

鳳山分局忠孝所下午2時45分許獲報在鳳山區中山西路、澄清路口發生車禍，經查蔡女（25歲）駕駛自小客沿澄清路（北往南）左轉中山西路時，與沿澄清路（南往北）直行由洪男（33歲）駕駛的自小客車發生碰撞後，再波及於機車停等區停等的機車，造成吳女（33歲）、蔡女（57歲）、吳女（42歲）、王女（64歲）等騎士及後座乘客等6人輕傷，均未送醫。

警方初判本案肇事原因為，蔡女轉彎車未禮讓直行車、洪男行經路口未減速，詳細肇事原因仍需交大判定。