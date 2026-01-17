影音�� 《這通電話我不敢接》創作.資深媒體陳俊廷

詐騙橫行來電不敢接 一首短影音歌曲唱出全民共同焦慮。在詐騙手法層出不窮的當前，面對手機響起的陌生來電，民眾第一個反應不再是接聽，而是遲疑、甚至直接掛斷。「不是冷漠，而是害怕。」這樣的心情，已正成為全民的共同經驗與心聲。

資深媒體以此社會現象為靈感創作的短影音歌曲《詐騙橫行來電不敢接》，以簡潔有力的歌詞與節奏鮮明的旋律，直擊現代人面對詐騙時的心理狀態。歌曲透過手機震動、陌生號碼、未接來電等日常畫面，唱出人們對「信任」逐漸流失的無奈與自我保護。

創作者表示，這首歌並非單純控訴詐騙集團，而是想記錄一個時代的情緒切片，當詐騙橫行，善良反而變成需要防備的選項。透過流行饒舌結合電子節拍的短影音形式，希望讓更多人停下滑動的手指，重新思考資訊安全與防詐意識的重要性。

《詐騙橫行來電不敢接》不僅是一首音樂作品，也是一則貼近生活的社會提醒。創作者期盼，透過年輕世代熟悉的 Shorts 平台，讓防詐觀念自然融入日常娛樂之中，在共鳴中提高警覺，減少受害。

《這通電話我不敢接》歌詞：

嘟——

陌生號碼 又亮在螢幕邊

心跳 比鈴聲還快一點

【Verse】

一天好多通 都說是好消息

中獎、投資、交友、帳戶出問題

騙、騙、騙 新聞天天播

接起電話 反而像在賭命

熟悉的聲音 卻不敢相信

一句關心 背後幾層陷阱

世界太吵 真話被擠到角落

連「喂？」一聲 都怕後果

【Pre-Chorus】

手機在震 我卻沉默

不是冷漠 是怕再錯

【Chorus｜重拍進】

這通電話 我不敢接

螢幕亮著 心卻在躲

詐騙橫行 真假難辨

連信任 都被鎖在角落

這通電話 我不敢接

鈴聲像在 測試人性

如果善良 會不會太貴

在這個 什麼都要防備的世代

【Outro｜淡出】

嘟——

如果你是真心的

請原諒我 沒接聽

MR.CCT新聞音樂網

https://www.youtube.com/shorts/ekHKAuzOxR8