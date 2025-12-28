【影音】醫師年會 化身音樂殿堂 高醫人簡名彥深情獻奏＃台灣高醫大醫學系系友總會＃高雄市高醫校友醫師協會

歡迎簡名彥教授上台為我們演出！我們現在要開啟衛武營音樂會模式（主持人如是說⋯

台灣高醫大醫學系系友總會與高雄市高醫校友醫師協會，於12月28日中午在高雄萬豪酒店，二會首度聯合舉辦年會暨理監事會，場面盛大，活動中特別邀請享譽國內外的小提琴家、同為高醫校友的簡名彥教授登台演出，連同眾多聲樂家與樂團演出，讓年會猶如「衛武營音樂會」般的藝術饗宴。

高雄市高醫校友醫師協會理事長洪強修表示，簡名彥為高醫大醫學系第28屆（M69）校友，與他是同班同學，我們高醫以他為榮。

簡名彥為台灣首位在國際間嶄露頭角的小提琴家，畢業於美國茱莉亞音樂學院，返台後任教於國立台北藝術大學，長年致力於演奏與音樂教育。他以富含人文情感與深度的演奏風格著稱，被譽為兼具藝術高度與教育熱忱的音樂家。

簡名彥當天演奏〈泰伊思冥想曲〉、〈流浪者之歌〉等經典名作，琴音深刻動人；並特別以〈愛的禮讚〉一曲，緬懷其高醫求學時期因車禍不幸辭世的同學，令在場校友動容有感，也為年會增添一段深具意義人文樂章。(待續)

https://www.youtube.com/watch?v=re4Z-SNIKmk