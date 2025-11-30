【影音】關注移工、新住民、勞工權益，秋鬥遊行 列舉四大目標！

記者杜德義攝

二零二五秋鬥大遊行三十日舉行。今年秋鬥總標題：「反Lie求真！反戰求生！工農聯合救台灣」。秋鬥活動邀請兩大在野黨主席鄭麗文、黃國昌參加遊行，並呼籲兩大在野黨負起監督之責，將台灣帶向和平發展、公平正義的道路，共同為台灣人民的生活與尊嚴奮鬥。

秋鬥表示，捍衛勞動者權益一直是歷年秋鬥最關注的議題。

今年秋鬥鬥陣團體提出捍衛勞動者權益的主張包括： 一、推動退休金制度改革，勞工、公教退休要撥補，建立整合、永續的退休金制度。 二、勞工團結維護勞動權益，保障勞工合法休假權利，面對關稅壓迫，不裁員、不降勞動條件。 三、迅速審議通過外送員權益保障及平台管理專法，建立外送平台公開透明的演算法及暢通的停權申訴機制與賠償，保障外送員獲得公平明確的報酬與相關保險。四、廢除藍領移工工作年限，全面檢討移工面臨的制度性歧視與困境。

籌委會說，號召台灣人民一同上街戳破執政黨「抗中保台」的虛假謊言，批判執政黨的資源掠奪，堅持台灣人民反戰、反對美軍購的立場，推動兩岸和平發展，檢視台灣本勞、移工權益與農業政策、能源政策、生態環境政策、文化補助政策、社福政策、新住民權益等問題，終結「綠色恐怖」，創建幸福且永續的淨土台灣。

這次秋鬥參與團體有：RCA員工關懷協會、人民民主黨、工作傷害受害人協會、反戰工作網絡、日日春關懷互助協會、世新大學社會發展研究所、台灣工黨、台灣社會共好論壇籌備會、台灣社會研究季刊、台灣社會研究學會、台灣國際家庭互助協會、左翼聯盟、全國交通運輸產業工會、全國自主勞工聯盟、屏東縣環境保護聯盟、桃園市新世紀愛鄉協會、釣魚台教育協會、勞動人權協會、新海瓦斯工會、新國際理論與實踐中心、黨外在野大聯盟、黑手那卡西-工人樂隊。

三十日秋鬥活動一點集合，一點二十分集會開始，宣講。二點十分遊行出發一路由→右轉中山南路→左轉忠孝東路→台北火車站迴轉→忠孝東路→右轉公園路→進入凱道。三點十分進入凱道，宣講，集體動作，五點散會。