【影音】阿沁今公益活動L.C.G.團員惟婷 與北捷隨機殺人魔面對面嚇呆：暫不敢搭捷運

惟婷最難忘的一夜。/記者倪有純攝

19日台北被殺手攪得一團亂，聖誕節前夕，金曲製作人阿沁今（20日）發起「記得愛聖誕公益活動」仍照預定時間舉辦，阿沁率韓國女團L.C.G.勵齊女孩等眾歌手出席「記得愛聖誕公益活動」，19日發生北捷隨機殺人事件，勵齊女孩團員惟婷人在現場，提起此事仍心猶餘悸，她在中山站附近，一抬頭正好目擊嫌犯倒地，正接受醫護急救，地上到處都是血、現場停滿救護車，惟婷說：「現場很多人圍觀、很多人拿大家驚覺心應該要更提升一點，危險意識要再高一點。」

她坦言心裡「有創傷」，暫時不敢再搭捷運，外出都靠親友接送或搭計程車，並且少去人多的地方，很怕有模仿效應。

惟婷昨走在南京西路誠品書局對面，看到北車家人提醒注意安全，從手機看到有人丟煙霧彈的新聞，心想還好人在這裡，沒有遇到，沒想到就聽到身旁建築物警鈴大響。

她直言事後心理有創傷，「昨晚一直想到這些畫面睡不著，我們社會應該要多點愛。」家人也叮嚀她少去人多的地方，擔心後續有可能模仿效應。但年底很多工作，她表示耶誕節會待在家裡、跨年則跟著阿沁老師一起工作。

因為剛發生危及社會安全重大事件，今天活動照常舉行，韓國勵齊女孩創辦人金泰汎及韓國傳奇男團Click-B主唱金泰亨特地到場為勵齊女孩加油打氣。

金泰亨談起台北發生嚴重隨機攻擊事件，他分享：19日晚正跟阿沁在吃飯，聽到這個消息嚇了一跳，怎麼可能會發生這樣的事情，得知有人受傷、失去寶貴生命，「我感覺很難過，希望他們可以得到安慰，也希望受到傷害的朋友可以早日恢復。」

為了演唱會安全，因此阿沁要求開唱加強安檢，阿沁說，讓工作人員及觀眾安心，觀眾入場前都要求打開包包讓工作人員檢查。

上排左起-紅心字會秘書長李顯文、金曲製作人阿沁、GIFTBACK執行長林其平、韓國傳奇男團 Click-B 主唱金泰亨、韓國勵齊女孩創辦人金泰汎,下排-L.C.G.勵齊女孩。/照片: 紅心字會