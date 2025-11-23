【影音】陳俊廷來了！眼見不為憑 浪漫開箱大埃及博物館

今年2025年11月國際盛事，大埃及博物館開幕。資深記者陳俊廷穿著西裝戴著墨鏡，走入大埃及博物館參觀古埃及第十八王朝最重要的法老圖坦卡門展，透過科技將相關文物、陪葬品與寶藏，包含象徵通往永生的胡夫太陽船和黃金戰車、黃金王座、黃金棺等珍貴..文物資產穿梭入鏡。

短影音（Short Video）短到只為博眼球關注的爆紅聲量大抵都和行銷有關，資深記者挑戰「不行銷」，傳遞新聞知識性，這絕對是媒體首見的創舉，帶我們到一個以前想像不到的地方。這集眼見不為憑，1分45秒充滿知識性，帶大家開箱國際火熱的大埃及博物館。話說走入博物館高聳的中庭內矗立著一座近 11 公尺高、擁有 3,200 年歷史的埃及法老拉美西斯二世（Rameses II）雕像...

大埃及博物館坐落在被視為古埃及奇蹟的古夫金字塔（the Great Pyramid of Giza）和首都開羅之間的沙漠高原邊緣，串連起埃及的過去與現在。佔地超過 48 公頃的土地因蜿蜒的尼羅河流經沙漠時形成 50 公尺的高低落差，從而塑造出一個新的「邊界」，陳俊廷騎著駱駝喝著咖啡在大埃及博物館追著浪漫...

陳俊廷眼見不為憑！浪漫博物館篇

https://www.youtube.com/shorts/bFs4PR5J8pU