【影音】陳俊廷來了！詞曲影音創作：山在說話的地方～阿里山賓館篇(CC字幕1：50手機短版)

一名澳洲旅客札佩瑞里（Alice Zamparelli），本月23日從泰國龜島搭渡輪，欲前往蘇梅島，但上傳沒多久，發現一大堆的行李在海上漂，而且幾乎都撈不回來，包括札佩瑞里的行李也找不回來。最後札佩瑞里獲賠5萬泰銖（約新台幣48660元），但她表示這遠比她的行李價值低很多，而且這還是她「努力爭取來的數字」。

鏡報 ・ 2 小時前