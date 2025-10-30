【影音】韓流天王Rain回來了，無預警宣布明年1/17二度「攻蛋」歌迷暴動！
亞洲韓流天王Rain魅力無法擋，繼今年二月攜全新巡演《Still Raining》 首登高流引爆佳評熱潮後，在台粉殷切敲碗下竟奇蹟「喚雨」成功，讓Rain今天(10/30) 無預警在社群上公布再次來台開唱喜訊，重磅宣布將於2026年1/17於台北小巨蛋舉辦【2026 RAIN CONCERT -TAPIEI 】台北安可場演唱會！
而短短不到一年又再次來台，並選在台北演唱會殿堂級場地舉辦返場演唱會，足見Rain對台灣粉絲的重視與深厚情誼！消息一出，立刻引發歌迷熱烈暴動，紛紛留言「這次一定要搶到票！」、「Rain歐爸終於又要回來了！」、「上次沒看到現場肌肉這次絕不錯過！」掀起社群暴動。
此次【2026 RAIN CONCERT -TAIPEI 】 台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，對其音樂生涯可說別具意義，當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅的他20年前挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，不僅從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手！而20年後再度回到同一座舞台，Rain感性表示這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「Still Rainning」魅力驚人，歷久不衰！
這場名為《Still Raining:Encore》的巡演將從今年11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大三地城市啟程，屆時將巡迴到全球各城市，而台北站成了Rain最新官宣的亞洲第一個地點，展現出他在亞洲樂壇不墜的人氣與強大號召力！而此次巡迴主題為「Encore 巡迴」，除了強調「二十年舞台經驗＋全新視覺設計」兩大概念，不僅將帶來升級版《Still Rainning》舞台，更以全新視覺特效、打造嶄新震撼演出，讓期待已久的「雨迷」再度沉浸在他融合力與美的極致舞台魅力中。主辦單位透露：「為了能在台北與粉絲們一起迎接最精彩的2026年，我們準備了在原有基礎上擴展的安可場。
【2026 RAIN CONCERT -TAIPEI 】 將於2026年1月17日（星期六）在台北小巨蛋重磅登場，門票將於2025年11月30日上午11點30分於klook正式開賣，，詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。
其他人也在看
Rain再攻蛋 5種票價、開賣管道一次看
[NOWnews今日新聞]亞洲韓流天王Rain魅力無法擋，繼今年二月攜全新巡演《StillRaining》 首登高流引爆佳評熱潮後，在台粉殷切敲碗下竟奇蹟「喚雨」成功，讓Rain今（30）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Rain睽違20年唱回小巨蛋！明年1/17宣布開唱 賣票資訊全公開
亞洲韓流天王Rain魅力無法擋，繼2月在高雄流行音樂中心開唱後，今（30日）宣告將於明年1月17日在台北小巨蛋返場演出，短短不到一年將再次來台，並選在台北演唱會殿堂級場地，足見Rain對台灣粉絲的重視！消息一出，立刻引發歌迷熱烈回應，紛紛留言「這次一定要搶到票！」、「Rain歐巴終於又要回來了！」、「上次沒看到現場肌肉這次絕不錯過！」鏡報 ・ 1 天前
爆明年不與樂天續約！河智媛、禹洙漢親解動向
啦啦隊女神河智媛、禹洙漢、安芝儇、朴旻曙今（30日）出席電商品牌活動，由於河智媛、禹洙漢的無限夢想娛樂經紀員工總經理兼實際負責人詹智能日前遭刺死，讓粉絲們很擔憂2人明年不續約留在台灣。對此，河智媛、禹洙漢表示，一切都以公司公告為主，禹洙漢說：「這些都還沒有確定的事情，我們不是故意要隱藏，大家還是要小心一點，不要輕信網路上的消息。」中時新聞網 ・ 1 天前
才交保又販票！ 全台最大黃牛夫妻搶賣GD門票再翻車
檢警認為，劉男3人均涉犯文化創意產業發展法第10條之1第3項以虛偽資料或其他不正方式利用電腦購買藝文表演票券、刑法第210條、第216條、第220條行使偽變造準私文書等罪嫌。檢警調查，43歲劉男、33歲張女從2016年起全職從事黃牛生意，轉售、代購演唱會門票或運動賽事等票券，...CTWANT ・ 1 小時前
睽違20年重返小巨蛋！天王Rain宣布明年開唱 搶票時間曝光
韓流天王Rain（鄭智薰）魅力再襲！繼今年2月以全新巡演《Still Raining》首登高雄流行音樂中心後，他今（30）日無預警宣布，將於2026年1月17日重返台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT–TAIPEI」安可場演唱會，這也是他出道以來第二次攻蛋，距離上次整整相隔20年。消息一出，立刻引發大批粉絲暴動。太報 ・ 1 天前
影》油漆師傅自學鋼琴彈出夢中婚禮 琴聲背後有洋蔥
油漆師傅曾煒泓近日到雲林縣虎尾鎮1間音樂教室粉刷油漆，見教室內的鋼琴一時技癢，彈奏出動聽的鋼琴名曲〈夢中的婚禮〉，朋友錄影上傳社群網站，獲近百萬瀏覽次數，他表示自己從未正式學過鋼琴，這首〈夢中的婚禮〉是他花了3個月時間自學而成「只因為阿嬤喜歡聽」。中時新聞網 ・ 1 天前
Rain相隔20年宣布再攻小巨蛋
韓流天王Rain繼今年2月攜全新巡演「Still Raining」首登高流後，30日無預警公布再來台開唱，將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦安可場，也是他出道逾20年來第二次攻蛋。中時新聞網 ・ 17 小時前
邱澤生寶寶的使命感 與許瑋甯緊鑼密鼓，11月底辦喜事
邱澤與許瑋甯結婚近4年恩愛有加/記者倪有純攝臺灣時報 ・ 1 天前
舒淇首當導演曝童年陰影 躲衣櫃遠離家暴父取自真實經驗
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，以細膩真摯的情感描繪女性成長與愛的掙扎，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出，邱澤飾演家暴父「男人」一角，出席映後時也以幽默語氣緩解現場情緒：「希望你們看完不要討厭我！」中時新聞網 ・ 1 天前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 4 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前