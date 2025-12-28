影音/高醫兩大校友團體首度聯合年會《樂音醫者》洪強修獲選「兩會」理事長＃高市高醫校友醫師協會＋台灣高醫大醫學系友總會
台灣高醫大醫學系系友總會與高雄市高醫校友醫師協會，今（28）日於高雄萬豪酒店首度聯合舉辦年會暨理監事會改選交接典禮，醫界、產官學界人士齊聚一堂，場面盛大。
有「樂音醫者」美譽的洪強修醫師，不僅在高雄市高醫校友醫師協會順利連任理事長，同時亦獲選為台灣高醫大醫學系系友總會新任理事長，成為高醫校友組織史上首位同時領導兩大校友團體的「兩會」理事長，開創校友會發展新里程碑。
洪強修醫師長期以醫學、人文與藝術跨界融合為理念，任內規劃一系列別具特色的校友活動，從高雄萬豪酒店婚宴等級的夢幻會場，到高雄市立美術館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》、結合衛武營國家藝術文化中心的「維也納愛樂樂團新年音樂會」，以及在石川集團「莉.瓷藝博物館」舉辦理監事會，展現高醫校友醫師協會兼具專業深度與人文美感的嶄新面貌。
此次首度結合台灣高醫大醫學系系友總會共同舉辦年會，象徵校友向心力與組織整合再升級，與會貴賓橫跨醫界、學界與產業界，交流熱絡，氣氛熱烈。
享譽國內外的小提琴家簡名彥、鋼琴伴奏林麥可，聲樂家曹忠美、施履誠、陳安妮、名歌手周莉文與爵士樂團林以軒、陳書緯及鋼琴家Emile的演出讓會場充滿樂音，另也由「台灣幹細胞應用協會」創會理事長王振祥博士，進行醫學再生VS再生醫學的專題演講。
上網影音，洪強修與台灣高醫大醫學系系友總會榮譽理事長林正泰致詞
附註1洪強修理事長致詞全文：
大會主席林正泰理事長、劉景寬校長、余幸司校長，代表高醫大余校長出席的黃書鴻主任秘書、義守大學榮譽校長傅勝利、宏恩集團總裁王振祥博士、三發地產創辦人鍾俊榮董事長、國立台北藝術大學教授簡名彥小提琴家、市議員張博洋、在座各位校友會的理事長及各位高醫的校友先進，各位貴賓、各位先生各位女士
今天的活動很特別，是由高雄市高醫校友醫師協會和台灣高醫大醫學系系友總會，二會共同舉辦年會、理監事會及迎賓午宴
我非常榮幸，可以代表兩會致詞
三年前擔任高醫校友醫師協會的理事長，那時候在臉書上寫說是，如今終於粉墨登場了，無法掩藏的時候，只是沒想到三年後的今天，又再度粉墨登場
過去三年我們舉辦了許多的活動，精彩絕倫，有目共睹，「醫學 藝術 音樂 人文」，將繼續是我們兩會未來的共同主軸 ，未來將繼續續舉辦和醫學藝術音樂人文有關的各項活動
承擔 榮譽 團結 展望
我將承擔，這是一種榮譽，加上校友的團結，使我們有美好的展望
我們將創立屬於高醫大校友獨有的第一屆高醫大傑出校友的選拔活動，敬請大家拭目以待
聖經腓立比書 第4章13節說「我靠著那加給我力量的上帝，凡事都能做」，謝謝大家
附註2林正泰理事長致詞全文：
各位親愛的佳賓、各位高醫醫學系系友、醫界先進，以及在座的理監事夥伴們，大家好：
時光飛逝，轉眼間接任系友總會理事長的任期已屆滿。回首這幾年的點點滴滴，內心充滿了無限的感激。
首先，我要誠懇感謝所有系友與醫師前輩們，因為有你們鼎力的支持與協助，總會的各項會務才能順利推動、圓滿達成。
這幾年來我們秉持著創辦人 杜聰明博士 「 樂學至上、研究第一」的精神，致力於聯繫系友情誼。不論是充滿溫馨「珍重長者迎春納福」的活動，還是讓大家放鬆身心的旅遊聯誼，都留下深刻的足跡。同時我們也積極與各團體聯合舉辦學術研討，深化專業能量。我們始終以身為高醫人為榮，守護著「北台大、南高醫」這份得來不易的榮光，協助母校在醫療教育與研究上鴻圖大展。
俗話說：長江後浪推前浪，一個組織、一個團體的成長，需要源源不絕的活力。
現在，正是傳承的最好時刻。我非常欣慰能將這份重擔交託給年輕有為、熱心服務的傑出校友。我相信在下一屆理事長的卓越領導與理監事團隊們的努力下，系友總會定能再創佳績，光大高醫名聲。
最後，再次感謝過去這段里程，有各位提攜相伴。如今，卸下職務，但我服務高醫的心永遠不變。衷心祝福大家身體健康、萬事如意，在這歲末年終，也祝福各位來年，新年快樂！闔家平安！謝謝大家！
(待續)
https://www.youtube.com/watch?v=vh9GWEWSslg
