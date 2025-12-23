【影音】高雄大規模燃燒火警！濃煙竄數層樓高「國道上看得到」

高雄市三民區義華路公寓頂樓加蓋鐵皮屋起火，頂樓全面燃燒，濃煙竄數層樓高民眾國道上看到濃煙四起。(記者黃富貴攝)

高雄市三民區義華路今（23）日上午發生嚴重火警。上午約11時30分，義華路5樓公寓頂樓加蓋鐵皮屋突然起火，火勢迅速蔓延，幾乎全面燃燒，濃煙直竄數層樓高，連鄰近的國道1號上都清晰可見，景象相當驚人，無人員傷亡，起火原因仍有待稍後，由消防局火調科調查。

23日中午11時30分，消防局接獲通報後，立即出動仁武、十全、大昌、鼎金、新莊、苓雅等分隊，並動員共11支消防及特搜分隊趕赴現場搶救。消防人員佈線灌救、升梯射水，全力控制火勢，至中午12時14分順利將火勢撲滅。

據現場林姓屋主說，早上現場有在做電焊工程，火警發生時並不在家，屋內先冒出濃煙，隨後火舌竄出吞噬整個鐵皮加蓋空間，附近住戶見狀紛紛通報，所幸經消防人員全面清查後，未傳出人員受困或傷亡。

消防局表示，詳細起火原因仍有待火調科進一步調查釐清，呼籲民眾注意用電及防火安全，以免釀成意外。