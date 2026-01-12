【影音】麗星郵輪沖繩三島航程 宮古島、石垣島、那霸輕鬆玩
相較夏季人潮擁擠、氣溫炎熱，冬天反而成為前往沖繩旅遊的理想時節。記者實測麗星郵輪探索星號冬季沖繩航程，串聯宮古島、石垣島與那霸三大島嶼，發現在涼爽舒適的氣候下，旅遊節奏更加從容，也讓整體觀光品質大幅提升。透過郵輪一次搞定交通、住宿與餐飲，大大省略轉乘與搬行李的麻煩，也成為親子家庭與度假族群心中高CP值的旅遊選擇，據交通部航政司指出郵輪觀光2025年旅客達114.44萬人次創歷史，顯示郵輪旅遊持續受到市場青睞。
這次實測麗星郵輪六天五夜行程報名三座島嶼，這時冬季下船觀光少了烈日曝曬，更適合慢遊島嶼風景。下船來到宮古島以純淨海色聞名，少了夏季高溫後，更能悠閒漫步海岸線遠望池間大橋，近距離欣賞層次分明、被譽為「宮古藍」的夢幻海景，不少旅客也會選購當地特產的宮古島海鹽，作為最具代表性的伴手禮。
來到石垣島，除了造訪在地市集感受島嶼日常，也可前往八重山民族村，走訪傳統紅瓦屋舍的地方民邸，了解琉球文化與昔日生活樣貌，園區內的松鼠猴園更是親子旅客的最愛，活潑可愛的松鼠猴近距離互動，為行程增添不少笑聲。
石垣島另一個必訪景點川平灣，位於石垣島北方、享有「日本最後的樂園」美譽，因培育黑珍珠而禁止游泳，因此搭乘玻璃船成為最佳體驗方式。遊客可透過船底透明玻璃欣賞清澈海水下的珊瑚礁與熱帶魚群，航程約30分鐘，船班密集，約15至20分鐘一班，通常不需事前預約即可現場購票，大人費用約1300日圓、兒童半價，3歲以下免費，相當適合全家同遊。
石垣島的美食同樣令人期待，不少旅客選擇在島上品嚐燒烤和牛，油脂在炭火下緩緩逼出香氣，推薦以5分熟入口，肉質柔嫩多汁、風味濃郁，被不少饕客形容為此行最難忘的味蕾記憶。
航程最後一站來到那霸，冬季涼爽的氣候讓市區行程更加輕鬆，除了逛國際通購物採買，也能走訪首里城公園，認識琉球王國歷史文化，在紅色城牆與遼闊視野中感受沖繩獨有的人文風情，為旅程畫下兼具文化與休閒的完美句點。
航行中的傍晚夜色未褪的澄黃光，站在郵輪13層甲板上，風輕輕吹過，浪聲像低聲的祈禱。就在雲層裂開的一瞬間，陽光傾瀉而下，一道道光束直落海面那一刻，我知道自己遇見了「耶穌光」。
光，從厚重雲海中灑落海面，彷彿天與海之間被打開了一條通道。金色的光芒鋪在波光粼粼的海面上，隨著郵輪緩緩前行，光影也在移動，像在引領我們向前。周遭的人不自覺放慢腳步，站在海天一線之間，忽然感到心被輕輕安放。那些平日的忙亂、未解的煩憂，在這道光裡變得渺小。郵輪依舊前行，而旅客像被短暫地提醒不論人生航程多遠，總會有一道光，穿越雲層，照亮前方。那天的耶穌光，沒有說話，卻給了大家一份溫柔而堅定的祝福。
麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，即使選擇不下船，麗星郵輪探索星號本身就是一座移動式海上度假村，冬季船上泳池照常開放，讓喜愛游泳的旅客不受季節限制，還有多元的親子設施與成人娛樂空間可自由安排。夜晚時分，娛樂場與劇院輪番上演主題表演與精彩秀場，讓旅程從白天延續到夜晚，完全不覺得無聊。餐飲方面，船上集結多間特色餐廳，提供日式料理與高品質和牛選項，即使整天留在船上，也能輕鬆完成一場豐富的日本美食之旅。
由於下船觀光行程需額外付費，業者也建議旅客可於登船前先行規劃並購買岸上行程，行程銜接更順暢，若遇到天候不佳或不可抗力因素導致無法成行，相關岸上觀光行程亦可全額退費，讓旅遊安排更具彈性與保障。
不少旅客分享真正的驚喜，藝人三金歌王沈文程登船星座劇院現場演出，近距離的互動讓氣氛相當熱烈。肺活量依舊宛如20歲年輕男孩的沈文程，一口氣演唱九首歌曲，連續上下兩場，讓旅客聽得如癡如醉，安可聲不斷。當最後一首安可曲〈Hotel California〉響起時，全劇院瞬間化成一片閃亮花海。
沈文程也笑說，這是第二次在郵輪上演出，但第一次是在岸邊演出，這次邊航行邊表演是全新體驗，「在劇院演唱時，身體還會不自覺跟著船晃動，很有趣。」他也分享六天五夜的郵輪生活「真的過得很快，吃得好、睡得好，每天還會不小心賴床，下次還要再上郵輪玩。」
麗星郵輪旗下的【領航星號】與【探索星號】屬於適中規模郵輪，可容納約2,000名旅客。而「星夢郵輪」規模容納超過3,000名旅客的豪華郵輪重新定義奢華體驗。「星夢郵輪」旗艦【雲頂夢號】更全年以新加坡為母港，航行至馬來西亞和泰國各個目的地。
徐牧柔提到，高市府與高鐵公司、麗星郵輪三方合作推出「高鐵郵輪假期」專案，凡購買去年11月16日起麗星郵輪探索星號航程並加購高鐵假期者（高雄出發），每人可獲市府補助500元，另加碼贈送100元商圈夜市券及MeNGo 24小時觀光套票，讓遊客從下船到上岸都能享受優惠。
麗星郵輪2.0預告自2月17日起以基隆為北部出發點，推出「8天7晚基隆直航日本京阪航線」，8月2日限定啟航，成為市場上唯一能自基隆出發、一次造訪東京與大阪的郵輪產品，讓旅客在同一趟旅程中體驗日本兩大核心都會區，並節省跨城交通與新幹線費用。
此外，「6天5晚日韓航線」同步推出，串聯濟州、釜山、長崎、那霸，並新增九州福岡，滿足旅客對東北亞多元港口的期待；「3天2晚沖繩遊」與「5天4晚沖繩全覽航程」則提供最便利的短假期選擇，也相當適合企業獎勵旅遊規劃。
整體而言，麗星郵輪冬季沖繩三島航程以舒適氣候、彈性行程與豐富船上娛樂為最大優勢，不論選擇下船探索島嶼風情，或留在船上享受設施與美食，都能讓旅客在冬天輕鬆擁有一趟不怕冷、不趕行程的海上假期。
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 52
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 40
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 66
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 19 小時前 ・ 3
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 1
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 1 小時前 ・ 223
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 20 小時前 ・ 232
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 12
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 45
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 42 分鐘前 ・ 864
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 19 小時前 ・ 4
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 66