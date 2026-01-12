【影音】麗星郵輪沖繩三島航程 宮古島、石垣島、那霸輕鬆玩

麗星郵輪【探索星號】六天五夜從高雄出發。（記者黃富攝）

相較夏季人潮擁擠、氣溫炎熱，冬天反而成為前往沖繩旅遊的理想時節。記者實測麗星郵輪探索星號冬季沖繩航程，串聯宮古島、石垣島與那霸三大島嶼，發現在涼爽舒適的氣候下，旅遊節奏更加從容，也讓整體觀光品質大幅提升。透過郵輪一次搞定交通、住宿與餐飲，大大省略轉乘與搬行李的麻煩，也成為親子家庭與度假族群心中高CP值的旅遊選擇，據交通部航政司指出郵輪觀光2025年旅客達114.44萬人次創歷史，顯示郵輪旅遊持續受到市場青睞。

廣告 廣告

三金歌王沈文程登船現場演出，近距離的互動氣氛熱烈。（記者黃富攝）

這次實測麗星郵輪六天五夜行程報名三座島嶼，這時冬季下船觀光少了烈日曝曬，更適合慢遊島嶼風景。下船來到宮古島以純淨海色聞名，少了夏季高溫後，更能悠閒漫步海岸線遠望池間大橋，近距離欣賞層次分明、被譽為「宮古藍」的夢幻海景，不少旅客也會選購當地特產的宮古島海鹽，作為最具代表性的伴手禮。

麗星郵輪【探索星號】屬於適中規模郵輪，可容納約2,000名旅客，冬季沖繩三島航程。（記者黃富攝）

來到石垣島，除了造訪在地市集感受島嶼日常，也可前往八重山民族村，走訪傳統紅瓦屋舍的地方民邸，了解琉球文化與昔日生活樣貌，園區內的松鼠猴園更是親子旅客的最愛，活潑可愛的松鼠猴近距離互動，為行程增添不少笑聲。

石垣島另一個必訪景點川平灣，位於石垣島北方、享有「日本最後的樂園」美譽，因培育黑珍珠而禁止游泳，因此搭乘玻璃船成為最佳體驗方式。遊客可透過船底透明玻璃欣賞清澈海水下的珊瑚礁與熱帶魚群，航程約30分鐘，船班密集，約15至20分鐘一班，通常不需事前預約即可現場購票，大人費用約1300日圓、兒童半價，3歲以下免費，相當適合全家同遊。

石垣島川平灣位於石垣島北方、享有「日本最後的樂園」美譽。（記者黃富攝）

來到石垣島川平灣，遊客透過船底透明玻璃欣賞清澈海水下的珊瑚礁與熱帶魚群，航程約30分鐘，相當適合全家同遊。（記者黃富攝）

石垣島的美食同樣令人期待，不少旅客選擇在島上品嚐燒烤和牛，油脂在炭火下緩緩逼出香氣，推薦以5分熟入口，肉質柔嫩多汁、風味濃郁，被不少饕客形容為此行最難忘的味蕾記憶。

航程最後一站來到那霸，冬季涼爽的氣候讓市區行程更加輕鬆，除了逛國際通購物採買，也能走訪首里城公園，認識琉球王國歷史文化，在紅色城牆與遼闊視野中感受沖繩獨有的人文風情，為旅程畫下兼具文化與休閒的完美句點。

石垣島上品嚐燒烤和牛，炭火將油脂緩緩逼出香氣，以5分熟入口，肉質柔嫩多汁成為饕客最難忘的味蕾記憶。（記者黃富攝）

航行中的傍晚夜色未褪的澄黃光，站在郵輪13層甲板上，風輕輕吹過，浪聲像低聲的祈禱。就在雲層裂開的一瞬間，陽光傾瀉而下，一道道光束直落海面那一刻，我知道自己遇見了「耶穌光」。

光，從厚重雲海中灑落海面，彷彿天與海之間被打開了一條通道。金色的光芒鋪在波光粼粼的海面上，隨著郵輪緩緩前行，光影也在移動，像在引領我們向前。周遭的人不自覺放慢腳步，站在海天一線之間，忽然感到心被輕輕安放。那些平日的忙亂、未解的煩憂，在這道光裡變得渺小。郵輪依舊前行，而旅客像被短暫地提醒不論人生航程多遠，總會有一道光，穿越雲層，照亮前方。那天的耶穌光，沒有說話，卻給了大家一份溫柔而堅定的祝福。

石垣島八重山民族村，傳統紅瓦屋舍地方民邸，園區內松鼠猴園更是旅人親子的最愛。（記者黃富攝）

搭乘移動式海上度假村麗星郵輪探索星號還可以看到攝影師眼中的耶穌光奇美無比波光粼粼在海面上。（記者黃富攝）

宮古島以純淨海色聞名可看到遠處網紅池間大橋。（記者黃富攝）

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，即使選擇不下船，麗星郵輪探索星號本身就是一座移動式海上度假村，冬季船上泳池照常開放，讓喜愛游泳的旅客不受季節限制，還有多元的親子設施與成人娛樂空間可自由安排。夜晚時分，娛樂場與劇院輪番上演主題表演與精彩秀場，讓旅程從白天延續到夜晚，完全不覺得無聊。餐飲方面，船上集結多間特色餐廳，提供日式料理與高品質和牛選項，即使整天留在船上，也能輕鬆完成一場豐富的日本美食之旅。

冬季船上泳池照常開放，讓喜愛游泳的旅客不受季節限制，還有多元的親子設施與成人娛樂空間可自由安排。（記者黃富攝）

麗星郵輪探索星號一座移動式海上度假村，七樓大廳靠近櫃台成為旅客短暫休息看節目聽歌的好場所。（記者黃富攝）

由於下船觀光行程需額外付費，業者也建議旅客可於登船前先行規劃並購買岸上行程，行程銜接更順暢，若遇到天候不佳或不可抗力因素導致無法成行，相關岸上觀光行程亦可全額退費，讓旅遊安排更具彈性與保障。

不少旅客分享真正的驚喜，藝人三金歌王沈文程登船星座劇院現場演出，近距離的互動讓氣氛相當熱烈。肺活量依舊宛如20歲年輕男孩的沈文程，一口氣演唱九首歌曲，連續上下兩場，讓旅客聽得如癡如醉，安可聲不斷。當最後一首安可曲〈Hotel California〉響起時，全劇院瞬間化成一片閃亮花海。

冬季船上多元的親子設施與成人娛樂空間及看秀。（記者黃富攝）

來到那霸市區逛國際通購物採買。（記者黃富攝）

沈文程也笑說，這是第二次在郵輪上演出，但第一次是在岸邊演出，這次邊航行邊表演是全新體驗，「在劇院演唱時，身體還會不自覺跟著船晃動，很有趣。」他也分享六天五夜的郵輪生活「真的過得很快，吃得好、睡得好，每天還會不小心賴床，下次還要再上郵輪玩。」

麗星郵輪旗下的【領航星號】與【探索星號】屬於適中規模郵輪，可容納約2,000名旅客。而「星夢郵輪」規模容納超過3,000名旅客的豪華郵輪重新定義奢華體驗。「星夢郵輪」旗艦【雲頂夢號】更全年以新加坡為母港，航行至馬來西亞和泰國各個目的地。

三金歌王沈文程搭玻璃船欣賞清澈海水下的珊瑚礁與熱帶魚群興奮說到當時在這裡錄節目的回憶。（記者黃富攝）

徐牧柔提到，高市府與高鐵公司、麗星郵輪三方合作推出「高鐵郵輪假期」專案，凡購買去年11月16日起麗星郵輪探索星號航程並加購高鐵假期者（高雄出發），每人可獲市府補助500元，另加碼贈送100元商圈夜市券及MeNGo 24小時觀光套票，讓遊客從下船到上岸都能享受優惠。

麗星郵輪2.0預告自2月17日起以基隆為北部出發點，推出「8天7晚基隆直航日本京阪航線」，8月2日限定啟航，成為市場上唯一能自基隆出發、一次造訪東京與大阪的郵輪產品，讓旅客在同一趟旅程中體驗日本兩大核心都會區，並節省跨城交通與新幹線費用。

那霸走訪首里城公園，在紅色城牆與遼闊視野中感受沖繩獨有的人文風情。（記者黃富攝）

此外，「6天5晚日韓航線」同步推出，串聯濟州、釜山、長崎、那霸，並新增九州福岡，滿足旅客對東北亞多元港口的期待；「3天2晚沖繩遊」與「5天4晚沖繩全覽航程」則提供最便利的短假期選擇，也相當適合企業獎勵旅遊規劃。

整體而言，麗星郵輪冬季沖繩三島航程以舒適氣候、彈性行程與豐富船上娛樂為最大優勢，不論選擇下船探索島嶼風情，或留在船上享受設施與美食，都能讓旅客在冬天輕鬆擁有一趟不怕冷、不趕行程的海上假期。