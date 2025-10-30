【影音】2025年高雄萬聖節燈光秀 二十二公尺巨型南瓜燈光秀測試吸引大批民眾到場
「好大啊！」「2025高雄萬聖節」將於十月三十一日至十一月二日登場，二十二公尺巨型南瓜燈光秀三十一日晚上七時將在衛武營戶外廣場正式啟動。
最近晚上南瓜燈光秀測試，吸引許多民眾到場欣賞；二十二公尺巨型南瓜展演360度全景燈光秀，隨著音樂律動閃耀變換色彩，光影交織出萬聖節奇幻絢麗氛圍，吸引眾多民眾駐足驚呼。
高雄衛武營戶外廣場化身奇幻光影舞台，隨著燈光緩緩啟動，測試展演結合「360度全景光影設計」，以立體投影技術與動態光束營造出沉浸式視覺饗宴。
南瓜燈光秀呈現光影融合技術，透過投射與反射的交錯運用，形成完整的360度觀賞體驗，無論站在何處，民眾都能感受到光影包圍的震撼視覺效果。
現場吸引不少親子民眾為巨型南瓜奇幻絢爛的燈光驚呼連連，紛紛拿出手機拍下巨型南瓜在夜空中閃耀的瞬間，氣氛熱烈。
高雄市教育局長吳立森表示，今年高雄市萬聖節巨型南瓜燈光秀絕對令人期待，展現出城市創意能量與凝聚力，邀請市民變裝到衛武營同樂，體驗光影藝術與萬聖節的魔幻魅力。
高雄市政府教育局打造年度最受親子期待的盛典「2025高雄萬聖節」，今年主打燈光秀、裝扮遊行、舞台演出及百攤市集，除延續去年度的超人氣「大南瓜」話題，今年將擴大規模結合在地學校與市民參與，規劃萬聖節市集、創意裝扮遊行、氛圍佈置與主題攤位等，讓市民與親子能共同體驗充滿歡笑與驚喜的節慶時光。
活動邀請到六福村墓碑鎮團隊領軍遊行，打造最吸睛的「搞怪行軍隊伍」，深受小朋友喜愛的東森YOYO家族哥哥姐姐也將登上舞台與觀眾近距離互動；同時邀請國內知名的紙風車劇團帶來精采演出，將萬聖節變身為寓教於樂的親子嘉年華。
今年活動結合高雄市觀光局「野生活」活動，融合戶外文青風與神秘鬼怪風兩大主題，預計規劃超過一百攤市集，涵蓋野外休閒、時尚文青與傳統在地等風格等多元特色，為市民帶來結合創意、觀光與節慶的全方位體驗。(高雄市政府教育局廣告)
