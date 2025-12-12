【影音】2025響應聯合國人權日學者呼籲平反太極門假案 落實台灣人權價值

聯合國 NGO 世界公民總會等近30個民團，2025 年 12 月 10 日於臺灣大學舉辦「以人權為本，重建法稅正義-以太極門人權案件為例」研討會，延宕近30年、假案真辦的太極門人權案，引發國內外學者批為行政權凌駕司法、侵害人權之指標性案例，嚴重傷害台灣民主形象。

聯合國秘書長古特雷斯於2025年人權日的致詞指出，《世界人權宣言》是全球社會的基石；人權不可剝奪、不可分割、相互依存。他呼籲為了所有人的尊嚴與自由，團結起來保護我們的權利。

聯合國 NGO 世界公民總會主席瑞內·瓦德羅致詞提到，惡質官僚以「國家利益」為名，對人民進行人權傷害。台灣官僚迫害太極門長達近30年，眾多國際學者多年來呼籲台灣政府要解決太極門案，這個迫害宗教信仰自由的案件，已嚴重傷害台灣民主人權形象與社會發展。

太極門掌門人暨聯合國 NGO 世界公民總會副主席洪道子博士致詞表示，「良心與誠實」是人類內心面對自己以及所有人事物的一盞明燈，點亮心燈才能走向光明，個人與公權力皆然。

針對假案真辦的太極門人權迫害案件，太極門弟子彭祖剛代掌門人洪道子博士宣讀建言指出，中華民國有史以來，從無氣功武術團體被指稱為補習班，太極門卻遭國稅局誣指為補習班，以假案、假金額、假證人、假稅單，違法課稅並重罰將近30年，嚴重迫害太極門師徒自由權、財產權和人格權。呼籲財政部、國稅局應立即依職權主動撤銷違法稅單，歸還太極門修行聖地，公開道歉澄清，還太極門師徒清白與公道，停止傷害國家、傷害人民，還台灣一個公平、正義、乾淨且民主自由的社會環境。

臺灣財經刑法研究學會理事長陳志龍以書面與談表示，太極門案，係為了政治目的，並沒有任何的事實、證據為基礎；全然屬無中生有，「羅織入罪」的「假刑案」、「羅織入稅」的「假稅案」。

法稅改革聯盟發起人陳逸南提到，由侯寬仁檢察官的濫權起訴，加上調查局人員提供偽證，造成「太極門刑事錯案」，又由檢察官不實的起訴書衍生了「太極門稅務錯案」，後者迄今仍未完全平反。他呼應賴總統於12月6日重申人權立國信念，喊話賴總統解決已在聯合國人權理事會被提11次的太極門假案。

中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰提到太極門案，國稅局在部分年度認定所得為零，卻在81年度認定為補習班並維持課稅，與司法判斷互不一致。他認為，矛盾已對納稅者基本權利造成侵害。

中興大學法律專業學院名譽教授李惠宗則認為，太極門案件從審理的過程來看，81年度的稅案很詭異，非常草率的快，就確定了，成臺灣人權史上，一個很重要的指標案件。如果能夠平反，臺灣真的在人權的指標上，可以獲得很大的加分作用。

前法官、真理大學財經學院法律學系副教授林燦都提到太極門案中，政府竟依錯誤判決強制執行，並「承受」太極門土地（收歸國有），在明知判決有誤且無法再審情況下仍強行佔有土地，此行為「跟強盜一樣」，嚴重剝奪人民財產權。

台北律師公會人權委員會委員黃帝穎律師表示，稅務機關應當依據《行政程序法》第117條賦予的自我反省機制，主動撤銷過去的違法處分，徹底反省並更正錯誤。他指出，太極門案是檢視國家是否願意徹底反省、改正過去違法行政行為的關鍵，呼籲稅捐機關依法主動撤銷。

前高雄國稅局簡任稽核黃坤光表示，太極門被違法課徵所得稅，涉及虛擬課稅「畫餅收入」強徵，違反所得稅法與會計原則，應依行政程序法第117條撤銷。

太極門案義務辯護律師蔣瑞琴提到，依照憲法租稅法定主義，政府應該要依法課稅，人民也只能依法繳稅，國稅局近30年來違法課稅，而且還違法強制執行，至今都沒有負到任何賠償責任，也沒有道歉。她呼籲，政府應該要立即撤銷違法稅單，將太極門的土地歸還給太極門，並且慎重的對太極門師徒道歉，還太極門師徒清白跟公道。

淡江大學教授張家麟表示，太極門案凸顯台灣在人權上的欠缺，唯有平反此案，台灣才能真正落實人權價值。

https://www.youtube.com/watch?v=wULwuctJSKQ