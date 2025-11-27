【影音】45歲徐若瑄病癒後，努力健身、練出超狂「川字腹肌」. 「V姊」改名「川姊」

記者倪有純攝

45歲的全能才女徐若瑄（Vivian ）經歷低潮，從未放棄，她在2年前被診斷出甲狀腺癌零期，病癒後27日的美容活動，她刻意曬出了超狂的川字腹肌，她透露自己在這段期間努力增肌減脂，雖然要控制飲食，也勤運動。

（23）日徐若瑄登上 Billboard Live Taipei 舉行「Vivian Live」專場演出「將近兩年前，我經歷了喉嚨的手術，但我沒有放棄，在這途中我遇了很多幫助我的人，今天我還能在這裡唱歌給大家聽，想跟大家說，千萬不要放棄自己。」受影響的是聲音，但她為了歌迷努力復健，站上歌唱舞台，舞台魅力夠，且和歌迷互動夠，她為愛而唱，讓台下粉絲感動落淚。

最近徐若瑄出席記者會時，大多會穿著中空短版上衣露出超深邃的川字腹肌，讓大家都超讚嘆，她自己也笑說以後要從「V姊」改名「川姊」了。

每個人都是有肌肉的，只有很多時候都被脂肪給包住了看不到，所以透過運動甩掉脂肪也是很重要的。徐若瑄透露跑步＋重訓以避免脂包肌。自己一週會跑步六天、重訓三天，這兩項互相搭配對於增肌減脂、還有改善身型，效果很好！

徐若瑄提到，自己最近都在嘗試「橄欖油減肥法」，每天早上起床時空腹喝一口橄欖油，再加黑咖啡。她說，瘦身一定要忌口，三餐主要以蛋白質和蔬菜為主，還有水煮蛋、花椰菜、毛豆等，蛋白質一定要充足才能有效增肌肉。