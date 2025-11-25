【影音】81歲的影后歸亞蕾拍戲找護理人員助理引關注、她否認找助理，且「永不退休」.幽默說.現在電影主角也進超高齡社會！

影后歸亞蕾/紅心字會提供

由新銳導演宋康欣執導、資深演員歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》（25日）在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。

81歲的影后歸亞蕾多年未回台灣，劇組找有護理人員經驗的助理，引大家關注、歸亞蕾否認找護理人員助理，她說，最好的助理就是老公，原來老公隨行，她說，人生緣份真是奇妙，原來已結婚的她，演出瓊瑤的「煙雨濛濛」（她的電影處女作），台藝大畢業的她，竟一泡而紅，從此終身在老公的支持下，成了兩岸三地及國際知名藝人，她與戲骨演員寇世勳合作電影《拾光》自嘲電影主角也進到超高齡社會！

廣告 廣告

歸亞蕾與紅心字會合作，也是瞞有緣份的，因為最早歸亞蕾是想關懷台灣的老人，後來沒想到《拾光》找上她演出，《拾光》題材又是紅心字會關懷的老人議題，加總起來就都是一家人。

導演宋康欣表示：「拾光」的創作初衷是面對全球老齡化 ，描述兩個古怪的老人被迫同住一間雙人病房；更難得的是能邀請到回憶殺級的傳奇演員寇世勳與歸亞蕾來分別飾演「快瞎了」的陳教授和「快痴了」的華姨；互相討厭的他們竟一起作伴遊樂，展開了一場在醫院的公路之旅，並相約走出病房。 歸亞蕾說，現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了。

記者會上，歸亞蕾、寇世勳兩位主演在演藝圈資深又高齡，但在拍攝現場卻是出了名的「老頑童」。劇組透露，面對高強度的拍攝以及醫院場景的冰冷氛圍，歸亞蕾與寇世勳總是主動緩和氣氛，兩人幽默對話和逗趣肢體動作，瞬間讓全場爆笑。

三度合作的他們，這種輕鬆愉快的氛圍也感染了年輕工作人員，消除了世代間的距離感，也讓片中「亦敵亦友」的老一輩友情火花更加自然生動。

導演宋康欣表示：能與兩位前輩合作已是創作生涯中「最美好的時光」。

《拾光〉於2019年入選歐亞合製工作坊，獲得文化部影視局及台北市政府支持補助。製作團隊光譜映像製片蔡信弘也說，台灣長照議題電影常被貼上「沈重」標籤，如何打破「老人題材年輕人不看」的刻板印象？透過社群操作來吸引年輕孫輩帶阿公阿嬤進戲院、打破「老人題材年輕人不看」的刻板印象及與公益團體紅心字會的系列合作，讓電影轉化為對長照機構及年長者更實質的幫助。

電影《拾光》歸亞蕾和寇世勳第3合作/紅心字會提供