【影音】AI天王名師鄭憲聰〈打開未來的一堂課〉VS.資深媒體人陳俊廷＃AI

【影音】AI天王名師鄭憲聰〈打開未來的一堂課〉VS.資深媒體人陳俊廷

他，鄭憲聰。一個對社會脈動的敏銳程度，幾乎不輸一線記者，甚至更犀利。

今年光是勞動部的AI課程，他就已經開到驚人的第8期。在這波AI（還沒停下來也不會停下來）的浪潮裡，他的學生不但滿堂，還一個接一個變成鐵粉。

如果說「AI天王名師」這四個字有誰配得上，我會說，就是他，鄭憲聰。

這回在電台第3004集節目裡，我特別邀請憲聰來開講——

不是那種高來高去的技術課，而是把「AI怎麼真的用在生活裡」講得像聊天、像說故事，聽完你會發現：AI離我們近在早餐桌旁、在市場裡、在手機裡，等我們開門。

電腦人腦誰厲害？我説拔掉電腦電源插頭就關機，你説誰厲害！鄭憲聰説，AI科技年代就怕有天驅動電腦自己會充電，AI不用休眠、能自學、能分析，你拿者手機去市場拍西瓜問AI，它還能幫你挑西瓜——

AI在鄭憲聰口中都變成生活智慧，不是科技語言。

他說：

「百工百業只要找到痛點，AI就能把不方便變成方便。」

「早在多年前在中國街頭見到乞丐也要QR Code。」

「餓了嗎？中國交大四個學生如何變成外送平台始祖。」

「從前是先有朋友再共享，現在是先共享…然後才認識一群朋友。」

「AI人工智慧—你只要會跟，它就會讓你長慧根。」

他講AI，不僅是教招數，上課中更是分享觀察。講趨勢，不是賣未來，是把未來拉到你眼前，連考古文也將其AI生活化。

這集你一定要聽，資深媒體與AI大師的精彩對話，鄭憲聰最後還公開分享突破論文檢核的AI大秘訣

結語：我有感推崇鄭憲聰真是一位比AI更懂人的人。

