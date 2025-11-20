【影音】MR.CCT新聞音樂網.🎵史詩級管樂56秒 新聞序章 Ⅰ 創作陳俊廷
資深媒體人陳俊廷2025年10月底創建的全台第一個新聞音樂網，所有音樂都是所採訪與人生行旅的有感音樂，主要配合觀察者新聞網新聞發佈並同步在銳傳媒等新聞連結，並與廣播電台FM89.7等新聞上線。呈現網媒+影音+廣播+音樂(音樂)的全方位立體化新聞平台。
MR.CCT新聞音樂網:僕は立派記者で本格男です。CCT是我的姓名每個字母的縮寫。我愛泡溫泉，因進修日本所以自許僕は立派な記者です；本格男為日語真正男子漢。
MR.CCT新聞音樂網
https://www.youtube.com/channel/UCQqeC64ma3fSXm_aeqvHPkA
🎵新聞序章 Ⅰ
https://www.youtube.com/watch?v=3zy1jZm9Gmk
