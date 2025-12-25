【影音】ZHEN-RU《流光藝境》高雄駁二首展 科技藝術打造多感官療癒旅程

流光藝境25日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫正式開展，與會人士一同合影留念。(記者黃富貴攝)

夢蓮花文化藝術基金會策劃推出加拿大華裔藝術家 ZHEN-RU 視覺藝術創作特展《流光藝境（Flowing Light in Artistic Realm）》， 25日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫正式開展，展期至2026年3月3日。此次為《流光藝境》全球首展，結合影像藝術與台灣科技藝術團隊，共同打造一場跨越視覺、聽覺、嗅覺與心靈層次的沉浸式體驗，邀請觀眾走進靜心療癒的藝術旅程。

《流光藝境》以 ZHEN-RU 約60幅影像創作為核心，藝術家擅長捕捉生活中稍縱即逝的光影瞬間，透過獨特視角與鮮明色彩，重新詮釋日常物件與自然景象，呈現對生命、存在與內在感知的深刻觀察。作品不僅止於視覺欣賞，更引領觀眾在觀看中回望自身，體驗「看作品、見自己」的心靈對話。

流光藝境展出約60幅影像創作為核心，藝術家擅長捕捉生活中稍縱即逝的光影瞬間，展覽以「六境」作為結構主軸，依序為色境、聲境、香境、語境、身境與意境。(記者黃富貴攝)

本展由台南藝術大學博物館學研究所碩士、草央藝術有限公司總監翁淑英擔任策展人，並邀集黑川互動媒體藝術、移動故事屋與陳昱榮、參零肆等三組台灣科技藝術團隊共同製作。透過光影投射、聲音設計、香氛與互動裝置，形塑多感官「造境」空間，讓觀者在行走與停留之間，逐步沉澱心緒，感受藝術帶來的療癒能量。

策展人翁淑英表示，「流光不只是光影的物理現象，更是一種精神性的象徵，代表無常、瞬間，以及人類在有限生命中對美與真實的追尋。」她指出，展覽以「六境」作為結構主軸，依序為色境、聲境、香境、語境、身境與意境，最後回歸內在省思，引導觀者與自我展開深度對話。

藝術家 ZHEN-RU 為長年旅居海外的加拿大華裔女性藝術家，持續以攝影、詩詞與音樂進行跨領域創作，關注心靈與意識的探索。她認為藝術不僅是自我表達，更是一種啟發慈悲、智慧與療癒人心的力量，希望透過作品為世界注入溫柔而堅定的能量。

12月25日開幕儀式中，夢蓮花文化藝術基金會董事長賴錫源表示，選擇高雄作為《流光藝境》首展據點，象徵藝術與城市之間的美好緣分，期盼透過作品引領人們在日常中看見微光、找回內在安定。高雄市議員鄭光峰亦指出，在城市產業轉型的同時，藝術展覽為市民提供重要的心靈滋養，基金會並特別邀請弱勢里民與孩童參與，讓藝術成為更親近大眾的生活風景。

值得一提的是，展場最後設有免費開放的「樂境」區域，以童趣與互動設計，讓親子族群與孩童也能輕鬆參與，為展覽增添溫暖與歡樂氛圍。

