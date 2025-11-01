影響力人物出爐 「光」溫暖新北 行動傳愛

圖／TVBS

新北影響力名單出爐，知名歌手蕭煌奇也入選，這十個人在教育、藝術、環保各個領域發光發熱，還有人結合科技，創立第一個「老人送餐平台」，他們的光帶來溫暖，也照亮新北。

圖／TVBS

活動主持人：「他創立全台灣第一個，老人送餐媒合平台。」

走上舞台獲得表揚，他是入選新北影響力人物的孫士姍，利用科技創新，翻轉長照想像，設立孤獨長者送餐平台，而影響年輕下一代的是他。

活動主持人：「他曾經是一位拳擊國手，但看見孩子們的困境，決定創立了拳擊隊，幫助孩子找回孩子的自信心，謝謝哲宇的付出謝謝你。」

2025新北影響力，新北市長侯友宜點名知名歌手蕭煌奇，還有搜救犬領犬員，總共十個人入選影響力人物，他們在環保、教育、藝術、地方創生各個領域發光發熱。

新北市長侯友宜：「生命的歷程當中，您展現的光，是於未來照亮，給大家溫暖，最重要的是，您的光凝聚在新北，創造台灣的繁榮，讓我們國際更看見新北，再度謝謝您們謝謝。」

他們的影響力，不僅照亮新北，透過行動關懷長者、翻轉教育、挽救生命、復育百年梯田，更在藝術與歌聲中傳遞愛與希望，成為新北的光。

