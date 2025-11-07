《影響力會客室-會長有約》從失敗到國際舞台：圖靈證書創辦人胡耀傑，用數位信任打造新世代安全網

創業不只是追逐風口，更是長期信念的修煉。最新一集《影響力會客室—與會長有約》邀請圖靈證書（Turing Certs）創辦人胡耀傑，與中歐國際工商學院台灣校友會會長、衆崴能源總經理陳美華對談。兩人因 TAcc+（臺灣最新型加速器）結緣，當時陳美華擔任業師，親眼見證胡耀傑從新創學員成長為國際創業者的歷程。

節目中，胡耀傑分享他自18歲踏上創業之路，歷經三次挑戰與挫折，最終以「數位信任」為核心理念，創立圖靈證書，成功打造橫跨美國、日本、荷蘭與台灣的國際新創版圖。

圖靈證書創辦人胡耀傑(右)受邀《影響力會客室-會長有約》節目錄製，與主持人影響力教育基金會執行長暨知名人資專家黃至堯博士（左）以及衆崴能源總經理陳美華(中)進行深度對談。（圖／影響力教育基金會）

三次創業淬鍊出「不賺快錢」的信念

胡耀傑18歲在香港科技大學就開始創業，最初從旅遊科技、AI禮物推薦等題目切入市場，卻在產品開發與資金壓力下連續兩度失敗。第三次創業，他痛定思痛，選擇一人擔任CEO、從接案開始累積現金流，逐步建立圖靈證書的雛形。

「我那時候決定不要再追求賺快錢。」胡耀傑說，他看見區塊鏈在炒幣浪潮下的另一面價值——「信任的基礎建設」。在攻讀加州柏克萊碩士期間，他將區塊鏈技術應用於學歷與身份認證，讓「真實」成為未來數位社會的稀缺資源。

他強調：「在AI生成內容充斥的時代，辨識真假變得困難。我們希望成為數位世界中的信任中樞。」

圖靈證書創辦人胡耀傑(右) 於《影響力會客室-會長有約》節目中分享他的創業經驗甘苦談。（圖／影響力教育基金會）

團隊與國際布局：用制度打造影響力

圖靈證書成立五年多，已發展出四家子公司，業務橫跨美國、日本、荷蘭與台灣。胡耀傑表示，團隊能快速國際化，關鍵在於「找比自己厲害的人加入」，並尊重專業分工。他笑說，公司會計必須同時懂四國制度與語言，因為每個市場的法規與稅制都不同，「每一個人都要是跨國型人才」。

「自信與懷疑」的雙螺旋哲學：給年輕創業者的話

談及對年輕人的建議，胡耀傑引用電影《拿破崙》的一句話：「當你自信薄弱的時候，就是失敗開始的時候。」

他認為，創業者最理想的心理狀態，是「同時極度自信、也極度自我懷疑」。面對挑戰要堅定信念，順境時要不斷檢討與修正。

主持人陳美華表示，胡耀傑的故事不只是創業勵志，更展現了新世代創業者對「長期影響力」的追求。「他沒有被短期利益誘惑，而是用科技去解決信任問題，這就是未來領導者的格局。」

