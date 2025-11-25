《影響力會客室－會長有約》王品為什麼能長紅 30 年？英美惠一句話，說透品牌長紅與傳承的底層邏輯

企業經營不僅是管理數字的遊戲，更是一場對信念與文化的修煉。最新一集《影響力會客室－會長有約》邀請王品集團董事總經理英美惠，與中歐國際工商學院台灣校友會會長、衆崴能源總經理陳美華對談。從創業歷程聊到品牌轉型，從服務哲學談到接班挑戰，揭開王品集團能夠長紅近三十年的關鍵心法。

王品集團董事總經理英美惠(右) 於《影響力會客室-會長有約》節目中分享她的創業經驗以及對於二代傳承、企業文化的想法。（圖／影響力教育基金會）

以顧客為核心的創業轉折

英美惠回憶，第一家「全國牛排」雖以吃到飽開出紅盤，但半年內虧損兩千萬台幣，讓她深刻體悟「口碑是餐廳生存的唯一之道」。這場失敗促使她與團隊重新出發，創立「王品牛排」，以套餐制取代傳統菜單，簡化流程、專注品質，讓顧客體驗更一致。她說：「那兩千萬花得值得，因為我們學會了以顧客為核心。」

廣告 廣告

王品的服務哲學，也在一次又一次的細節中展現。陳美華在節目中笑說，她的先生非常喜歡「和牛涮」，但總是一位難求。某次她打電話向英總詢問，店長立刻安排了座位。之後每當她再訪，店長都能主動辨識這位熟客，並準備小禮物與貼心服務。陳美華表示：「這不是特權，而是王品真正懂得經營顧客關係，讓每一位客人都感受到被重視。」

王品集團董事總經理英美惠右-於《影響力會客室-會長有約》節目中分享王品牛排的slogan就是要讓顧客成為我們一輩子的好朋友。（圖／影響力教育基金會

勇於轉型，保持創新靈魂

面對市場變遷與年輕族群的消費習慣，英總提到她丈夫董事長陳正輝帶領團隊突破既有思維，推出自助品牌「和牛涮」，挑戰過去「不做吃到飽」的規定。「市場在變，我們也要學會改變。」她指出，唯有在誠實經營與顧客信任之上，創新才有意義。

同時，她也分享王品的多品牌策略——「在核心裡創新」。從牛排到燒肉、火鍋，品牌雖多，但都延伸自同一個強項——牛肉供應鏈。她笑說：「我們不是亂開品牌，而是用同一個專業說不同的故事。」

王品集團董事總經理英美惠（中）與衆崴能源總經理陳美華（左）對談，暢談品牌轉型與領導心法。影響力教育基金會執行長暨知名人資專家黃至堯博士（右）曾於節目前期與英美惠就企業文化與品牌經營進行交流。（圖／影響力教育基金會）

接班與信念的傳承

談到企業永續與接班議題，英美惠認為，「接班不是交棒，而是交使命」。她指出，第二代不應只是延續上一代的模式，而要重新定義價值與文化，「前一代建立制度，下一代要創造文化。」她強調，真正的傳承不在股份，而在信念是否能持續被實踐。

在某次與知名人資專家黃至堯博士的會議上，雙方也曾探討品牌經營的本質。黃博士指出：「英總的領導力關鍵在於，她懂得讓制度與文化並行，用溫度經營效率。」他認為，王品的成功不僅是商業成就，更代表台灣服務業的文化價值被看見。

展望未來，英美惠認為「競爭」是企業最好的養分，「新的品牌不斷出現，我們就要不斷創新，只要方向對了，消費者會是最大的受益者。」她最後以一句話總結王品精神：「王品人，一家人。」

延伸閱讀

《影響力會客室-會長有約》從失敗到國際舞台：圖靈證書創辦人胡耀傑，用數位信任打造新世代安全網

為了孩子的品格、老師的韌性、學校的未來，影響力教育基金會匯集北基桃近40位高中校長齊聚一堂