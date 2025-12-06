《影響力講堂 x OMG talk》AI會取代工作，但取代不了「會溝通的人」：洪蘭博士解密大腦與溝通的藝術

由台灣宏盟媒體（Omnicom Media Taiwan）攜手影響力教育基金會共同推動的《影響力講堂 x OMG talk》系列講座，今年持續以多元主題陪伴職涯學習者精進觀點、拓展視野。

11月登場的講座邀請大腦神經科學權威洪蘭博士主講「大腦與溝通的藝術」，由知名人力資源專家黃至堯博士開場引言。兩位專家從大腦科學與人力資源實務出發，帶領學員重新思考「如何真正說到對方心坎裡」。

黃至堯博士開場引言點出：「在AI時代，重複性的工作可能會被機器取代，但『溝通、判斷與同理』永遠是人類的必修課。」（圖／影響力教育基金會）

從大腦科學理解溝通

洪蘭博士從大腦生理結構切入，說明前額葉如何負責情緒控制，並分享一個有趣的現象—重聽與老年失智同時出現的機率超過六成，提醒保護聽力就是保護大腦。她更進一步引用經典實驗說明：即便高齡，大腦仍能長出新的神經細胞。因此，「成功的人不是贏在起跑點，而是贏在『轉彎點』。你每天做什麼，你的大腦就跟著長成什麼樣子。」

換位思考：破解溝通盲點

洪蘭博士強調：「真相不是只有一個，每個人看到的，都被自己過去的經驗過濾過。」她一再提醒，我們很容易用自己習慣的框架去套別人的選擇。「很多時候，不是世界變了，而是我們不肯換一個角度看。」

每個人大腦處理方式本來就不一樣、看事情的角度也不一樣。只要認識到這一點，願意換位思考、從對方看事情的角度出發，就更容易達成良好的溝通。

談到親子溝通，她提醒：「好的溝通，不是你叫對方做什麼，而是讓他自己覺得『我應該這麼做』。溝通如果變成以強凌弱，那就不是溝通，是霸凌。」

救國團處長潘宗志蒞臨致詞，強調：「AI和資訊科技再進步，人類社會還是需要『人與人之間的連結』。今天這場講座，不只是聽一位大師分享，更是大家一起練習用不一樣的角度看自己、看別人。」（圖／影響力教育基金會）

AI時代的成長之道

在氣氛熱烈的互動問答環節，現場與線上學員提問踴躍。對於「先入為主的觀念能不能改？」洪蘭博士回答：「可以，但前提是你自己要願意改。」並分享憂鬱症治療的啟發：當負面迴路越走越深，必須刻意用新的經驗與正向刺激，把那條路「截斷、改道」。每天寫下三件值得感謝的事，就是一個簡單卻有效的起點。

她建議年輕人：用閱讀增加看事情的角度，每天學一點新的東西，練習從別人的觀點看世界，讓大腦在AI時代反而活得更有層次。也提醒大家：「真正不會被取代的，是你的創造力、同理心和判斷力。」

黃至堯博士代表致贈感謝狀給洪蘭博士。感謝洪蘭博士以深入淺出的分享，帶領聽眾認識「大腦與溝通的藝術」。（圖／影響力教育基金會）

下期講座揭開IP變現策略

影響力教育基金會未來將持續以「學習力與影響力」為核心，串聯企業、學校與公益夥伴，感謝合作單位台灣宏盟媒體、晨悅健檢、救國團、守葳美學、104人力銀行、芙華診所的大力支持。而下一場講座預計於2026年1月8日（四）舉辦，邀請小天使商學院創辦人暨百萬流量操盤手安大奇老師，主講「自媒體打造IP流量變現」，更多活動相關資訊請至影響力教育基金會官網（https://www.2017infl.org/）查詢。

《影響力講堂 x OMG talk》「大腦與溝通的藝術」講座現場，洪蘭博士在台上以幽默故事與大腦科學解密溝通心法，開場前熱情合影，現場座無虛席。（圖／影響力教育基金會）

