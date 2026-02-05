影響客人用餐！惡鄰居提早丟垃圾 便當店長勸不聽改物理攻擊

記者楊忠翰／台北報導

陳姓住戶提早拿垃圾到龍江路丟棄，引發莊姓便當店長不滿，兩人當街互毆雙雙送辦。（圖／翻攝畫面）

台北市1名55歲陳姓男子，4日下午4時20分前往龍江路，並將垃圾置於便當店門口，由於垃圾車還要3個多小時才會經過，此舉引發莊姓男店長（66歲）不滿，隨即上前與陳男理論，雙方一言不合大打出手，警方獲報後趕抵現場，兩人均堅持提告，警方訊後將陳、莊2人依傷害罪嫌函送法辦。

中山分局表示，昨天下午4時20分，陳男提早拿出垃圾，並置於龍江路便當店門口，但莊店長認為，平常附近住戶便經常這樣做，客人看到一堆垃圾就不想靠近，明顯影響到便當店生意。

莊店長便上前勸說陳男，能否等到垃圾車快到時再拿出來，當時才下午4點多，還要3個多小時才會有垃圾車，但陳男充耳不聞，引發莊店長不滿情緒，當場朝著陳男破口大罵，雙方先是爆發激烈口角，後來更演變成當街互毆。

警方獲報後趕抵現場，兩人皆已停止動作，警方溫言告知雙方權益，兩人決定互提告訴，因為雙方均非現行犯，警方訊後依傷害罪嫌函送法辦；中山分局呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性溝通，切勿以暴力方式解決問題，以免觸法受罰。

