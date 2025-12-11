影響排班！中國「最快女護士」跑馬拉松奪冠暴紅 慘遭醫院懲處

張水華身為一名護士，同時也是馬拉松跑者。翻攝百度百科



隸屬於中國福建醫科大學附屬第一醫院的女護士張水華，今年8月以2小時35分27秒在哈爾濱馬拉松拿下中國國內女子組冠軍後暴紅，被封為「最快女護士」，但她近日卻遭院方懲處，理由是她謊報請假理由、影響排班，還跟運動品牌簽約代言卻沒有報備，違反兼職規定。

綜合中國媒體報導，網路上流傳一份關於福建醫科大學附屬第一醫院的處理內容，院方昨（12/10）證實是與護士張水華遭懲處的內部通報。張水華幫運動品牌361代言並獲取報酬，屬於兼職行為，事前並未報備，違反院內規定。

另外，張水華為了參加馬拉松，多次請假調班，影響科室人力資源調配，還曾以不實理由請假，實際上卻是要前往湖北宜昌比賽，造成其他同事必須承受工作額外負擔

院方認定，張水華行為違反相關工作條款，破壞職場秩序，造成不良影響，決定給予警告6個月，在此期間不得聘用至更高職等，並取消2025年度考績評為優等的資格。

張水華自從8月在哈爾濱馬拉松奪得國內女子組冠軍後暴紅，近2個月來她參加至少4場賽事，並奪得獎牌，累計獎金超過22萬元人民幣（約台幣97萬元），收入頗豐，還一度被院方讚為勵志故事。

不過，外界也曾質疑張水華如何拿捏護士工作與頻繁參賽的狀況，張水華曾說，跑步能讓自己保持良好精神狀態，會在疲累的狀態下適度調整，但也坦言自己必須跟同事協調休假問題，領導沒有幫忙協助，言談間透露出不滿。

