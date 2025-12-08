影響文化圈！ 川普改造「甘迺迪中心榮譽獎」 還欽點得獎者

「甘迺迪中心榮譽獎」，每年年底都會表彰美國傑出的文化人士。只是過往，美國總統幾乎不曾干預這個獎項，但川普卻打破慣例。他不僅擔任甘迺迪中心董事會主席、還親自主持頒獎典禮，甚至號稱有98%的得獎者由他欽點。川普介入美國文化圈，再度引發廣泛討論。

美國總統川普主持甘迺迪中心榮譽獎頒獎典禮。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普打破傳統，親自主持甘迺迪中心榮譽獎頒獎典禮，並聲稱有98%的得獎者是由他親自挑選。這項每年表彰美國傑出文化人士的盛會，過去美國總統僅擔任觀禮角色，但川普不僅擔任董事會主席，還主持頒獎典禮，甚至重新設計獎章並投入約80億台幣翻新中心。這種前所未有的總統介入文化圈舉動，引發社會各界廣泛討論，顯示川普正以個人色彩改變這座藝文殿堂。

身穿黑色禮服的川普在美東時間週日，以美國總統身分主持「甘迺迪中心榮譽獎」的頒獎典禮。川普表示，擔任主席令人興奮，但更重要的是，他們拯救了這座令人驚嘆的建築及其理念，而且做得非常出色。甘迺迪中心榮譽獎是華府的年度盛會，目的是表彰美國傑出文化人士，以往美國總統只負責觀禮，但今年川普不僅主持，連獲選人名單也經過他的審核和挑選。

CNN記者指出，目前擔任甘迺迪中心董事會主席的川普表示，他98%參與了今年得獎名單的選定。今年的得獎者包括演員席維斯史特龍、鄉村歌手喬治史崔特以及搖滾樂團KISS的成員。值得注意的是，川普在第一個任期時，經常以獎項過度擁護覺醒文化為由缺席典禮，而這次從主持典禮到欽點得主，反映川普2.0已經接管這座藝文殿堂。

CNN記者進一步指出，早在2月，川普就解雇了一批由民主黨任命的董事會成員，然後任命了幾名助手和盟友，包括幕僚長蘇西及第二夫人烏莎范斯。除了人事調整外，川普還投入相當於台幣80億元的資金翻新甘迺迪中心，甚至連獎章都經過重新設計。

關於獎章的設計變更，CNN記者解釋，代表這個榮譽所認可藝術廣度的彩虹仍然包含在內，但以更微妙的方式呈現，可以在獎章的上方和下方看到它。川普將總統之手伸向文化圈的舉動，使這座藝文殿堂充滿了他的個人色彩。

