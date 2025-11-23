影響深遠、格局高 談賴總統紀念黃百韜

強調被淡化的國共戰爭史 意義重大

賴清德總統以中華民國三軍統帥身分，在臉書紀念於徐蚌會戰中殉國的黃百韜將軍，並向所有在國共戰爭中為阻擋共產勢力擴張而犧牲的國軍烈士致敬。這絕非象徵性的PO文，而是具有深遠意義的重大宣示。

徐蚌會戰是國共戰爭中的轉折性戰役，爆發於1948年末到1949年初，範圍包括徐州、山東、河南、安徽。國軍最終完全潰敗，損失數十萬精銳軍力，國民政府從此一路退卻，最終撤退台灣。邱清泉、黃百韜等國軍將領在會戰中壯烈成仁。

以1949年10月的金門古寧頭戰役為分界，之前的國共戰爭發生在中國大陸，被稱為「戡亂作戰階段」，包括慘烈的徐蚌會戰、遼西會戰和長春圍城。自古寧頭戰役起，之後的戰爭例如金門823戰役，早期被稱為「復國作戰階段」，後來改稱為「保台作戰階段」。名稱的變化，見證了歷史變遷。由於國共戰爭的大多數戰役發生在中國大陸，在今日台灣的記憶光譜中，極為淡漠和邊緣。

傳統上，國共戰爭不像抗戰那樣擁有「勝利」的光榮敘事，也缺乏與台灣民眾二戰後日常生活體驗的緊密連結。而且，在普遍的歷史認知中，國共戰爭常被理解為「撤退」與「失土」的戰爭，其結果中華民國政府遷台、失去了廣大領土。相較於抗戰八年帶來的國族榮耀感，國共戰爭的敘事更容易被視為悲情、失敗甚至是外省族群與親人分離的歷史瘡疤。

此外，台灣民主化後的政治光譜演變也進一步影響對這段歷史的定位。藍營知識分子在政黨競爭的邏輯下，尋求降低國共對立，逐漸淡化國共戰爭塑造的敵我意識，反而更加強調「抗戰」作為兩岸連結的基礎。而一些綠營人士則認為，1949 年 10 月金門古寧頭戰役之前的國共戰爭是「他人的歷史」，與台灣社會集體記憶的關聯較低。這些因素令國共戰爭的討論和聲量在台灣逐漸弱化。

因此，賴清德總統這次以「中華民國三軍統帥」的身分，在黃百韜將軍殉國紀念日這天，向犧牲於國共戰爭的先烈致敬，突破了長期以來的歷史敘事藩籬。賴總統重新定位了國共戰爭。他並沒有將這場戰爭視為「內戰」，而是把國共戰爭放到二戰後的世界價值選擇衝突的脈絡加以探討：國共戰爭，是自由主義與共產勢力之間的戰爭，是民主與威權的對抗，這一歷史脈絡一直延伸到守護台灣民主自由的今日敘事。

賴總統將國共戰爭從「撤退史」與「他者史」中抽離，重新賦予其在今日民主台灣的意義。他表明：黃百韜將軍和國軍先烈們當年的付出對今日台灣有深刻的意義和提醒。這樣的闡述讓台灣社會的歷史觀更加豐沛和具有韌性，也讓國共戰爭的內涵不再只是外省軍民大遷徙的回憶，而是成為台灣民主精神的一部分。

駁斥以「和解」包裝的綏靖論調

近年來，台灣社會中以「民族和解」、「兩岸和解」為名的歷史修正主義愈來愈多，有人主張淡化國共戰爭，把這段攸關生死存亡的歷史視為「可以翻篇的內戰」。也有人把當年投共、洩密、背叛國家的將領例如吳石，認知為「另一個陣營的英雄」。這種弱化敵我界限的論述，不僅是對歷史的歪曲，更是對無數亡魂的侮辱。

國共戰爭之所以不能被一句「和解」輕描淡寫，是因為這段歷史中充滿數不清的悲劇、背叛與犧牲。在長春圍城中，因共軍封鎖造成糧絕，超過十萬軍民活活餓死在孤城裡。所以很多人說，地上有一個長春，地下還有一個長春。他們的慘死不是抽象的名詞，而是實實在在的生命被政治所摧毀。任何把當年敵我混為一談的言論，本質上都是對生命的踐踏。徐蚌會戰也是如此。在那場足以改寫歷史走向的大會戰中，黃百韜將軍率部血戰，最後陷入重圍，與無數國軍官兵壯烈犧牲。這些忠勇者是為了捍衛信念和理想而成仁。

更殘酷的是，國共戰爭造成無數家庭永遠破碎。許多撤退來台的軍民終其一生未再見到親人；眾多流落泰緬的將士更在異域孤苦終老。他們的名字、他們的故事、他們的不歸，都是歷史無法承受之重。這些不能、也不該被「和解」兩字輕易抹去。如今，有人想以一聲「放下」、「和解」而帶過，好像那些倒在戰場上的人只是數字和註腳，而不是曾經用生命扛起自由使命的勇士。賴總統紀念黃百韜將軍，是對綏靖主義的回擊，也藉此提醒大家：歷史不能遺忘，不能被淡化，更不能被模糊敵我的「和解論」所漂白。因為無視犧牲和背叛的調和是綏靖主義。

歷史脈絡的高遠影響

賴總統紀念黃百韜將軍，格局高而影響深遠。總統在歷史敘事與政治高度上的掌握，具有重大的方向性。他沒有切斷中華民國的歷史，而是以國家元首的身分向中華民國的開國先烈先賢致敬，以三軍統帥的身分向國共戰爭中犧牲的軍人表達緬懷。特別要看到的是，賴總統並沒有用傳統的國家主義語彙來表述這些歷史，而是將這些歷史置入民主社會的生命經驗與價值選擇中。國家的存在、軍人的犧牲、歷史的詮釋，都與千千萬萬人追求民主自由的奮鬥直接連結。

國家不是抽象的權力，而是人民自由的基礎；歷史也不是僵硬的年代順序，而是真實與良知的文字。國家為人民而存在，歷史為真實而存在。歷史的意義在於提醒人們珍惜自由的得來不易，所以歷史才能成為無窮的力量。今日對「中華民國」與「台灣」的理解，早已不是 1990 年代那種對立的框架。時代不停變化，不變的是武力攻台的企圖。也正因如此，紀念黃百韜並不是遙遠的歷史，而是當下的警醒，也是團結的呼籲。

作者》石一同 時事評論人。