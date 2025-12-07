影響行車安全 國光客運司機「爬樹」折樹枝 最重罰5萬

國光客運司機憂路樹敲破窗傷乘客，爬樹折斷樹枝。（圖／當事人提供）

近日在新北市三重區發生一起特殊事件，一名國光客運司機為了確保行車安全，竟親自爬上路樹折斷伸出人行道的樹枝。事發地點位於重陽路上的客運站門口，該名司機表示，樹枝已超出人行道約20至30公分，擔心客運車輛經過時可能會敲破玻璃，危及車內乘客安全，因此採取這一行動。然而，三重區公所表示，這種行為可能已違反樹保條例，可處以3000至5萬元罰款。

國光客運台北站務員郭先生解釋，當時樹枝確實已超出20至30公分左右，站方有提醒駕駛進站時要小心。郭先生表示，因為進站時客運會比較靠近車體，導致後照鏡區域可能會有刮傷，影響視線。當事司機看見樹枝已經超出人行道路面，擔心任何一台經過的客運車輛都可能因此敲破玻璃，危及乘客安全，才會有此舉動，並向因此延誤行程的乘客道歉。

當時樹枝超出約20到30公分，擔心發生碰撞，駕駛員才折斷。（圖／TVBS）

事發地點位於新北市三重重陽路上，平時車流量大且車速不慢，若一時沒注意到這棵樹，確實有可能發生碰撞。然而，三重區公所經建課課長王科明強調，民眾若發現樹枝延伸到民宅或遮擋路燈、號誌燈等情況，應通報相關單位處理。王科明表示，一旦接獲通報，區公所會立即派工處理，快則一天內修剪完成，慢則不超過一週。王科明指出，損毀行道樹依樹保條例規定，可處以3000至5萬元罰款。區公所表示，除非另外接獲通報，否則該地點的樹木大約一年修剪一次。儘管司機是出於好心，擔心大家的視線受影響甚至可能發生撞擊，但這種爬樹折枝的行為也需考量人身安全，以免摔下造成更嚴重的後果。

