影響飛行操作 空軍曝1300餘件防寒飛行衣尚未完全配發原因

立法院外交及國防委員會今（8）日邀請國防部、外交部、國安局、海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。國民黨立委王鴻薇關切空軍飛行員防寒飛行衣的籌獲情況。空軍司令部參謀長李慶然中將回應，2025年採購1300多件防寒飛行衣，慢速機單位的400多件已交貨200件，戰鬥機單位的防寒飛行衣需量身訂製，正陸續交貨，3月底可全數交貨完畢。

第5聯隊6700號F-16AM戰機失事，引發外界關注飛官的防寒飛行衣問題。(圖/中央社)

空軍第5聯隊1架F-16AM型戰機（6700號）6日晚間在花蓮外海失事，機上的飛官辛柏毅尚未配發防寒飛行衣引發關注。王鴻薇質詢，防寒飛行衣尚未完全籌獲，是否與今年度總預算和新台幣1.25兆元國防特別條例草案尚未審查有關。國防部長顧立雄回應，防寒飛行衣2025年就以軍購方式籌補，自2025年12月開始陸續交貨，2026年3月可以交貨完畢，而防寒飛行衣的預算並未列在特別預算內。

李慶然則補充說明，空軍2025年採購1300多件防寒飛行衣，其中慢速機飛官的400多件防寒飛行衣，已經接收200件，戰鬥機飛官的防寒飛行衣需要量身訂製，所以陸續交貨中。李慶然表示，第5聯隊已經有部分防寒飛行衣交貨；他強調，去年採購的防寒飛行衣在年底開始交貨，以速度來說算是快的。

李慶然(圖右)回答王鴻薇質詢。(圖/中天新聞)

李慶然進一步表示，空軍司令對於防寒飛行衣非常重視，空軍也做過很多評估，因為防寒飛行衣主要是針對極地地區，會影響到飛行操作，之前評估過的其他飛行衣會影響操作，飛行員普遍反應不好，所以再度尋商，很幸運此次能夠找到這套不太妨礙飛行操作的防寒飛行衣。

此外，空軍官員也證實，防寒飛行衣的採購項目列於民國114年度國防預算書，空軍司令部後勤及通資業務的「地面支援裝備（開口式合約）」軍購案，該項軍購案114年度計需要外匯125萬821美元，約新台幣4000萬元。

