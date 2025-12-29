影響一生的學問 皆在「有無」之間

永豐餘學院院長何壽川（前排右三）29日舉行《循環在有無之間》新書發表會，除信誼基金會董事長張杏如（前排左三）及家人外，肝病防治學術基金會董事長許金川（前排右二）等各界好友也到場支持。（鄧博仁攝）

鮮少人知道，永豐餘學院院長何壽川年輕時是維修美國戰機的總檢驗師。他在新書《循環在有無之間》寫道，自己一生雖然做過很多事，吸收過很多知識，但在成大機械系的「熱力學」和「統計學」，對於後來的工作影響卻最深遠。

何壽川分享，熱力學關注「熱」和「功」的轉換，第二定律說「並非有的熱都能在循環過程中轉換為功」，因為一部分能量會耗散，它不只是物理學的概念，也象徵著資源的耗散與不可逆，這正是永續發展與循環經濟須面對的根本問題。

另一個對他影響極大的學問是統計學。何壽川說，統計學的重點是找出數據的規則，從「無序」到「有序」，將雜亂的數據轉換成有意義的公式，他將統計學概念用於實際的生產管理上。在大學時期打下基礎的這兩門學問，對後來的工作影響深遠。

何壽川提到，許多被視為「沒有用處」的材料與技術，往往在不同時代背景下重新被賦予價值。如果將廢棄物視為「無用」，循環經濟就是把「無」變成「有」，而人生中每天都在做抉擇，又何嘗不是一種「有無」的軌跡？

《循環在有無之間》回顧永豐餘創辦人何傳信誼先生自農業、肥料起家，進入甘蔗渣造紙，開啟紙業王國。何壽川自美國就學返台後被派駐至永豐餘台東廠，從文化用紙一路走向工業用紙、特殊材料、電子紙與氣候科技的關鍵技術突破，帶領永豐餘在數次困境中轉型。

書中呈現永豐餘以「實事求是」態度，逐一拆解問題、優化流程，這樣的精神讓永豐餘取得全球第一家BS 8001循環經濟標準，也是全球造紙業唯一取得德國萊茵TUV碳排認證。