影響2026經濟成長五關鍵 國泰台大：仍看好AI後續表現

國泰台大產學合作計畫團隊今（15）日舉辦2025年第四季臺灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，評估2025年下半年經濟表現強於預期，第四季底臺灣經濟氣候調整為「朗」（原為「陰」），明年第一季經濟氣候將維持「朗」，出現機率將在65%以上。

有鑑於臺灣景氣動能穩定且通膨平穩，研判臺灣央行12月將維持利率不變，明年第一季金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內波動。展望2026年，即便基期較高，受惠AI持續成長動能，調高臺灣經濟成長率預估值至3.0%（原2.0%），研判有80%的機率落在1.5%至4.5%。

展望發表會出席者包括國泰臺大產學合作計畫教授黃裕烈、國泰臺大產學合作計畫教授何耕宇、國泰金控投資長程淑芬、國泰臺大產學合作計畫教授徐之強、國泰金控協理陳欽奇。

影響2026年臺灣經濟成長的主要因素：(1) AI熱潮是否持續暢旺，帶動全球投資與出口表現；(2) 美國高關稅影響仍存，全球貿易減速可能限制需求；(3) Fed新任主席鴿派立場，將影響美國景氣與通膨波動；(4) 中國「十五五規劃」建議刺激及房市動向，能否支撐景氣尚待觀察；(5) 臺灣能源供給能否充分因應營運需求，可能影響企業投資意願與經濟發展。

今年第四季臺灣金融情勢指數（FCI）反彈至「寬鬆」區間，主因川普關稅擔憂趨緩、台股高檔震盪，以及12月Fed降息前景出現變數，帶動美元反彈、臺幣貶值。

由於關稅豁免期提前拉貨及AI需求出乎預期，帶動出口與供應鏈投資，該團隊上修2025年臺灣經濟成長率預測至7.4%（原4.5%）。看好AI後續表現，上修2026年經濟成長率預測值至3.0%。

展望2026年，即便基期較高，臺灣可望持續受惠AI成長動能，科技大廠雲端支出成長仍強，加上主權AI、企業擴大應用需求，帶動出口與供應鏈投資，團隊上修2026年臺灣經濟成長率預測值至3.0%（原2.0%），研判有80%的機率落在1.5%至4.5%。

並預估明年第一季市場對Fed新任主席鴿派立場有所期待，美元指數可能震盪偏弱，研判金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間內波動。

