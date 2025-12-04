影響98.2萬TPASS通勤族 行政院籲儘速審議明年度總預算

行政院發言人李慧芝4日主持行政院會會後記者會。（王千豪攝）

行政院會今（4）天核定交通部提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115-118年）」以及計畫經費363.8億元，民國115年預算75.2億元已送立法院審查。行政院發言人李慧芝今（4）天表示，TPASS 2.0影響每月平均98.2萬通勤族，最大宗是北北基桃生活圈，希望立法院趕快審議明年度中央政府總預算，才可以讓政策及時上路。

李慧芝今天主持行政院會會後記者會，針對財劃法覆議失敗後是否聲請釋憲，李慧芝說，立法院在11月14日通過的再修版財劃法，因要求中央要再增加2646億給地方，總體金額會達到1兆4千多億，中央會被迫舉債5638億元，超出債務流量上限，所以行政院長卓榮泰多次說明，行政院不會依照此版本的財劃法編預算，他們不能當違法政府，所以這絕對不會發生。

李慧芝強調，行政院是憲法機關，有守護憲法的義務，未來會在憲法框架下，採取合乎憲法的救濟手段，可是還是希望，立法院要回頭是岸，盡速審議院版財劃法，才能讓水平分配更公平，事權分配更合理。

談及明年度中央政府總預算，李慧芝舉例，國家藥物韌性整備計畫、蘇澳溪分洪的治水計劃都在明年度中央政府總預算中。此外，生育給付每胎補助10萬元，同樣也是在明年度中央政府總預算當中，如果沒辦法如期上路，可能影響每年10多萬的新生兒的家庭；TPASS2.0影響每月平均98.2萬通勤族，最大宗就是北北基桃生活圈，影響範圍非常廣泛，希望立法院可以趕快審議明年度中央政府總預算，讓政策及時上路。

李慧芝呼籲，總預算裡的每1分錢都跟國人生活、照顧國人的民生利益攸關，所以行政院希望能夠儘速來審議總預算。

至於是否公布政院本財劃法試算表，李慧芝表示，行政院長卓榮泰之前已經說得很清楚，立法院在修兩次財劃法的時候，也沒有公布所謂的試算表；目前行政院跟地方政府的事權溝通在進行當中。

