影響Q4景氣 兩大變數
主計總處概估第3季GDP年增7.64%，經濟動能強勁。中經院景氣預測中心主任彭素玲表示，這次上修「不意外」，主要是進出口同步走強，數據高但合理。她以中經院推估第4季年增約2.72%計算，第3季達7.64%，全年成長約5.81%；若第4季拉升至3%，全年就有機會上看6%。
全年GDP挑戰6%，學者看法樂觀。彭素玲指出，多家外資機構將台灣全年GDP預測上調至6%以上，包括野村控股與澳盛銀行皆上修至6.2%，摩根大通則上修至6.1%。不過，她也坦言，第4季經濟成長率表現仍存在高度不確定性，除了去年基期較高外，還有非洲豬瘟與普發現金兩大變數需觀察。
彭素玲分析，若非洲豬瘟疫情持續擴大，可能壓抑餐飲與部分內需，「這會是偏負面的力量」。至於普發現金政策，她認為，有助放大現金刺激效果，提升整體消費力道。她評估，若第4季成長率維持約2.7%，全年成長約落在5.81%；若能再拉升至3%以上，「全年破6%可期」。
中央大學經濟系教授吳大任分析，台灣出口自5月突破500億美元大關以來，連續數月創高，主因AI相關需求強勁，加上半導體仍在依貿易擴張法第232條款調查階段，美國對等關稅尚未拍板，台灣暫處於「關稅空窗期」，這也讓出口得以持續創高。
吳大任警告，若美國最終對半導體產品課徵高額關稅，將成為台灣經濟「反轉的關鍵」。他研判，美方最快可能於11月公布稅率，雖部分大型企業如台積電可望因赴美投資而獲得豁免，但許多中小廠商恐難以符合條件，將首當其衝。
更多udn報導
黃仁勳揪韓2巨頭嗑炸雞 「老么」穿最貴天價曝
遭美海關遣返！女團被帶到小房間 親曝恐懼經歷
錢飛了？普發1萬還沒到手就沒了 一票人吐原因
財閥偶像再+1？韓富三代將出道 身世1點遭質疑
其他人也在看
市場關注委內瑞拉局勢 油價持穩
（中央社紐約31日綜合外電報導）市場預期石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）主要成員週末會議將把重點放在小幅增產上，同時美國總統川普否認計劃對委內瑞拉境內發動軍事打擊，油價今天持穩。中央社 ・ 1 小時前
特派員在現場／習近平探索新盟友圈 APEC密集場邊外交
中國大陸國家主席習近平對南韓展開國是訪問，馬不停蹄會晤美國總統川普、日本首相高市早苗和加拿大總理卡尼，今天還要跟南韓總統...聯合新聞網 ・ 57 分鐘前
蘋果報喜…預告最強耶誕季 玉晶光、廣達添利多
蘋果公司（Apple）上季營收和獲利雙雙優於預期，更預告iPhone 17系列新機有望帶動年底假期購物季的業績，本季營收...聯合新聞網 ・ 35 分鐘前
台股光輝10月大漲2,412點 單月指數創同期最佳、史上第二大漲點
台股昨（31）日在美中貿易戰稍歇下，台積電一度創歷史天價1,525元，加權指數盤中衝高至28,489點歷史次高，但最後一...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
亞馬遜雲端報捷…台鏈沾光 代工廠世芯、廣達等將受惠
亞馬遜（Amazon）雲端部門上季營收成長幅度創近三年最大，激勵該公司股價在10月31日美股早盤大漲超過10%。亞馬遜執...聯合新聞網 ・ 35 分鐘前
財經選讀》美國勢力介入？台積電研發老將轉戰英特爾傳聞 引爆晶片圈
半導體產業競爭激烈，台積電為晶圓代工龍頭，手握全球最先進技術，早已成為對手狙擊的目標，更是地緣政治的核心。此時，市場傳出消息，75歲台積電研發老將羅唯仁退休後，有意重回英特爾任職，震驚業界。中時財經即時 ・ 1 小時前
美中一年後將再談判
美國貿易代表葛里爾證實，剛結束的美中貿易談判中，並沒有談到輝達Blackwell晶片，又在另一個新聞節目訪談時表示，對於...聯合新聞網 ・ 55 分鐘前
聯發科Q3毛利率探四年低點 上半年擬配29元股息
聯發科昨（31）日召開法說會並公布今年第3季財報，受產品組合轉差影響，毛利率下探至46.5%，達財測下緣區間，為17季以...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
AI引爆需求 重電四雄大啖電力商機
AI科技發展引爆電力需求，科技巨擘紛紛高喊電不夠用，重電四雄包括華城（1519）、亞力、士電及中興電可望再度迎一波新需求...聯合新聞網 ・ 39 分鐘前
反向型ETF快進快出 適合三類投資人
富邦投信提醒，當市場進入震盪盤整、漲跌交錯，反向操作反而容易產生虧損，在操作反向型ETF，可鎖定重大事件市場重挫時，購買...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
槓桿、反向ETF操作 兩招致勝
台股投資工具多元，相較其他台股相關具槓桿特性的商品而言，槓桿／反向型ETF除了同樣具備固定槓桿倍數、手續費便宜外，ETF...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
出口大爆發 第三季GDP年增達7.64% 全年確定破5
行政院主計總處昨天公布第三季經濟成長率為百分之七點六四，較八月預測數百分之二點九一，大增四點七三個百分點，主因第三季出口...聯合新聞網 ・ 40 分鐘前
半導體迎超級循環！AI還沒瘋才剛暖身 這檔大啖商機
根據高盛研究顯示，目前，AI資本支出遠未過熱，以美國目前AI投資僅佔GDP比重尚不足1%來看，與人類歷史技術革命時代(鐵路、電氣化、IT等)投資佔比高峰期有2%~5%相比，現階段AI仍屬早期階段，離過熱仍有明顯距離。儘管美科技巨頭相繼出現AI永動機現象，雖造成市場一度擔憂，AI恐有泡沫化的隱憂，不過，今明兩年科技股仍是股市投資主軸。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
重壓南韓！黃仁勳：輝達將提供26萬顆「最先進」晶片 助韓打造AI產業鏈
即時中心／林耿郁報導美國晶片巨頭輝達宣布，將向南韓政府及三星、LG、現代汽車等南韓科技與製造龍頭企業，供應超過26萬顆最先進的人工智慧AI運算晶片，協助南韓打造具國際競爭力的AI產業鏈。民視財經網 ・ 55 分鐘前
科技股熱潮持續！美股四大指數小漲 台指期盤後跌165點
即時中心／林耿郁報導蘋果與亞馬遜財報亮眼，帶動科技股買盤情緒，華爾街主要指數週五收高，那斯達克指數漲143點、或0.61%，收在23724，週升2.2%；道瓊小漲40點、或0.09%，本週漲幅達0.8%；標普500和費半指數也分別漲0.26%和0.18%，其中標普500週線收漲0.7%。民視財經網 ・ 1 小時前
外資大砍台積 台股尾盤翻黑
大盤本周上漲701點，在攀上28,527點新高後走勢震盪，昨（31）日開高後，持續處於盤上，但尾盤台積電遭1.4萬張摜壓...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（8927）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
不追飆股、不看消息！ 他靠1招賺近80萬 網點頭：錢就一直跑進來
在投資圈中「該主動選股，還是乖乖買大盤？」一直是不少散戶心中難解的問題，近日在網路論壇PTT上就有位網友分享自己的帳面成果，引發大量討論。他表示自己過去不再追逐個股題材，也不依賴短線操作，而是長期分批投入指數型ETF，結果今年報酬率逼近20%，未實現獲利接近80萬元，讓不少人重新思考投資策略的本質。EBC東森財經新聞 ・ 14 小時前