影／《玩什麼好呢》劉在錫畫像全網熱議 鄭埻夏倒著畫10分鐘感動全網
許多人看了最新一集《玩什麼好呢》，都被搞笑藝人鄭埻夏感動到淚崩！因為他居然在舞台上「倒著畫」主持人劉在錫，長達10分鐘的時間默不作聲，一開始大家面面相覷不知所以，但當畫作完成時，台下所有觀眾哭成一片。
這幅畫既喚起網友對韓綜《無限挑戰》時代的懷念，也為鄭埻夏和劉在錫30年來的友情感動不已，更驚嘆他的這項隱藏才藝，紛紛喊：「這哥是天才嗎？心算數學厲害，連畫畫都強到不行！」
我不需要人氣，只要劉在錫需要我
這集《玩什麼好呢》的主題是「沒人氣藝人」粉絲見面會，主要是幫9位沒啥粉絲的藝人招攬人氣，其中也包括鄭埻夏，他們必須精心準備唱跳或任何才藝，討台下粉絲歡心。
鄭埻夏一開始是唱著饒舌歌手MC Hammer的經典歌曲〈2 Legit 2 Quit〉炒熱氣氛，甚至還請到世界級舞者 J BLACK 登台助陣，掀起一片高潮。但鄭埻夏唱跳前、自己寫的一段旁白歌詞，卻笑中帶淚令人想哭。
他與劉在錫曾經一起經歷《無限挑戰》最輝煌的時刻，後來也在《玩什麼好呢》擔任過一段時間的固定主持之一，可惜收視率不佳被下車，這讓鄭埻夏非常難過，每天以淚洗面、以酒澆愁，劉在錫當然也不太好過，但一切都是電視台做的決定，無力回天。
因此當「沒人氣藝人」主題大受歡迎，劉在錫又有藉口可以找鄭埻夏回來時，兩人都高興不已，所以鄭埻夏的旁白說：「在錫呀，最近哥上《玩什麼好呢》你很開心吧，我和你認識30年了，其實我根本不需要人氣這種東西，就算是為了收視率，只要你需要哥的話，隨時叫我一聲，我一定過來，哪裡都不會去！」
一方面可以想像鄭埻夏自《無限挑戰》後，過得並不太如意，另一方面又讓大家為他與劉在錫之間的堅定友情，感動不已。
「倒著畫」劉在錫10分鐘太感人
但鄭埻夏的歌詞只是感動的開始，當他唱完歌，竟突然立起巨型畫布、拿著筆在舞台上素描畫畫，瞬間讓現場安靜無聲長達10分鐘之久，也讓所有人都小嚇一跳！
起初大家都看不懂鄭埻夏在畫什麼？尤其他剛跳完舞喘著氣畫畫，感覺有點漫無章法，可是當畫作接近完成時，每個人瞬間尖叫不已，大喊「是劉在錫」，原來鄭埻夏是「倒著畫」劉在錫，從脖子衣領開始畫到臉和頭部，當作品整個上下顛倒過來時，就可以清清楚楚看明白，上面的人物是誰了。
此刻台下好多觀眾坐在那裡抹淚哭泣，所有人都能感受到鄭埻夏與劉在錫之間、揮之不去的真摯友誼，那份強烈情感，連螢幕前的觀眾都深深動容、熱淚盈眶。
畫作上的劉在錫，是他在《無限挑戰》時的片頭照片，一模一樣到令人驚嘆，連劉在錫都感動萬分，兩人在舞台上差點相擁而泣，如此神仙友情，千言萬語全融入一幅畫作中。
倘若回看這一集《玩什麼好呢》的開頭，可以聽到鄭埻夏和Haha閒聊時，曾經提到他前一天練習了10多個小時，練到全身痛、手都快斷了，可見他為了呈現完美作品付出多少努力。
鄭埻夏「倒著畫」劉在錫影片：
網熱議鄭埻夏vs.李伊庚
眾所周知，鄭埻夏也曾在《無限挑戰》畫過劉在錫，只不過當時是在笑鬧中隨便一畫，並沒有引起太多注意，但當下劉在錫就說過鄭埻夏畫畫非常棒，有時就像電腦列印出來那樣真實。
如今舞台上的這幅畫，果然證實鄭埻夏的才華橫溢，讓每個看到的網友都想為兩人的友誼起立鼓掌，許多網友更藉此嘲諷另一位從《玩什麼好呢》下車的李伊庚，指出同樣被節目踢走，鄭埻夏的確有情有義，而且倘若真是劉在錫做主「開除」好兄弟，兩人還能走到現在嗎？
反觀李伊庚，醜聞纏身居然在台上陰陽前輩劉在錫，《第10屆亞洲明星盛典》頒獎典禮感謝一堆人，偏偏故意漏掉劉在錫，要是每個從節目下車的人都是劉在錫弄掉的話，那他至今不知得罪了多少人，根本在演藝圈待不下去。
唯有像鄭埻夏這種老藝人看得出來，很多決定是電視台的問題，根本不在劉在錫身上，可是那麼多下車的人卻只有李伊庚在大吵大鬧，到處放話是被劉在錫害的，想要汲取同情，簡直太沒眼力見，如今成了人人喊打的過街老鼠，真是自作自受。
這從近日三大電視台年末頒獎典禮也看得出來，許多搞笑藝人上台致詞，幾乎都提到要感謝劉在錫，比照李伊庚的奇葩行徑，只能說他又被狠狠打臉了好幾次。
