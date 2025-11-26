影／范姜彥豐「超狂唱功」畫面被挖！網驚好強：沒想到這麼會唱





男星范姜彥豐指控妻子粿粿出軌王子（邱勝翊），三方交火至今仍未平息，一舉一動都受到關注。范姜過往作品也引發網友好奇，除了模特兒與演員身分之外，他的歌唱實力也讓大家感到非常驚喜與讚賞，尤其他升格當爸爸後，跨出創作第一步，為寶具女兒寫的歌曲滿是甜味，讓人感動。網友更翻出他昔日參加歌唱節目現場唱功畫面，驚讚「沒想到他這麼會唱歌」!

范姜創作〈守護你的微笑〉獻給女兒

范姜曾透過社群分享為人父之後的心情，在好友嚴爵協助下錄製第一首原創歌曲〈守護你的微笑〉，獻給女兒，特別貼文寫下：「一直想為你寫一首歌，也想紀念自己成為爸爸的心境。我的第一首創作因為是寫給你，特別有意義，謝謝你成為我的動力，未來繼續大步的向前走吧」。

廣告 廣告

特別的是，女兒在9個月大時確診聽損，先天聽損兒的困境，讓范姜一度在節目受訪時爆哭，但他期許自己堅強面對，努力陪女兒長大，也許願〈守護你的微笑〉這首歌，未來可以出現在女兒的歌單裡，滿滿父愛令人動容。

社群時常分享翻唱歌曲

除了音樂創作，范姜也曾在社群分享翻唱歌曲，包括〈不得不愛〉（與瑞雪合唱）、〈我會好好過〉（與李東軒合唱）、〈淚橋〉、〈左邊的人〉、〈怪情歌〉等，甚至還有迪士尼情歌〈Beauty and the Beast〉（與思衛合唱），假音轉音的運用、情感起伏細節掌握都相當到位。

歌唱實力讓李榮浩、羅志祥點頭

此外，網友也翻出范姜曾參加歌唱綜藝節目《這！就是對唱》的片段，驚嘆他根本是被顏值耽誤的實力派歌手，當時他和與女隊友合唱〈原來〉，氣場不輸專業歌手，台風穩建自信表現非常亮眼，讓現場導師李榮浩、鹿晗與羅志祥也點頭讚許。

網友刷一片讚賞留言

雖然范姜因婚變陷入輿論風暴，仍不影響許多網友對他的歌唱實力的肯定：「第一次知道他唱歌這麼好聽」、「怎麼這麼會唱」、「不論發生什麼事，你的歌聲真的很溫暖」，也讓人期待未來他將生活感悟化作向前走的動力。

范姜：期許自己不忘初心

范姜透過發文承諾，會把對生活的反思化成更多音樂作品，近期更自我喊話：「期許自己對於未知能不忘熱忱和初心，自律和善良都是一種選擇，true to myself，拾起碎片.面對現實，努力修補，然後把肉長回來」，大批網友也湧入加油留言：「感覺你的光都回來了」、「你絕對值得更美好的人與事，走向更好的日子」、「所有失去的，都會以另一種方式歸來。加油」。



【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

超派！小三竟變職業，徵信社徵「感情破壞專員」網驚根本民間特務