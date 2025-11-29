影／NASA毅力號首度錄到火星「閃電」聲 但與一般人想像不太一樣
美國太空總署（NASA）「毅力號」火星探測車首次捕捉到火星大氣中的電活動，麥克風錄下沙塵暴肆虐時被捲起的細微「劈啪」聲，促使科學家相信火星可能會產生閃電。
BBC與法新社報導，科學家長期以來一直在爭論，火星多塵且鮮為人知的氣候中是否可能產生放電，但始終缺乏直接證據，而「毅力號」的SuperCam儀器錄下音頻和電磁紀錄，捕捉到被暱稱為「迷你閃電」的現象。
法國個研究團隊分析「毅力號」在2個火星年（1374地球日）內錄製的28小時麥克風錄音後，這類放電通常與沙塵旋風（dust devil）及沙塵暴的前緣相關。
沙塵旋風是由地面熱空氣上升形成的小型旋風，其內部運動可能產生放電。《自然》期刊本周刊出研究指出，「毅力號」無意中錄下火星「閃電」聲。不過，這些閃電與地球上長達數公里、伴隨雷鳴的閃電完全不同。
研究主要作者、法國國家科學研究中心（CNRS）行星科學家希德（Dr Baptiste Chide）受訪時表示，這些是「小電擊」，類似乾燥天氣下觸碰車門時產生的靜電。雖然這些放電能量低，但「在火星隨時隨地都在發生」。
他說：「這些放電代表一項重大發現，對火星大氣化學、氣候、宜居性以及未來的機器人和人類探索具有直接影響。」
希德與法國天體物理與行星研究所的其他科學家認為，這項發現讓火星加入地球、土星與木星，成為已知大氣中具有電活動的行星。不過，粒子物理學家普里查德（Daniel Pritchard）在《自然》寫道，雖然錄音「提供了塵埃引起放電的有力證據」，但這些放電是被聽到，而非被看到，因此「對於這是否真的是火星閃電，仍不可避免地存在一些疑問」。
普里查德補充說：「鑑於這一研究領域的歷史，相關辯論可能還會持續一段時間。」
