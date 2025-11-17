影／丁噹攻蛋再創高峰 《夜遊》兩夜唱進歌迷心底

▲丁噹化身銀光慶典女王閃亮登場。（照片／相信音樂提供）

【互傳媒／記者 林郁芯／台北 報導】一首首熟悉的劇曲、一段段陪伴人生的歌聲，再度在台北小巨蛋匯聚成共同的記憶。出道18年的丁噹，繼2014年後再度回到相隔十年的大舞台，於15、16日舉辦《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會。被譽為「OST女王」的她，以107首歌曲、67部戲劇的音樂足跡，帶領歌迷穿越時光隧道，在療癒嗓音中重拾那些難忘的片刻。

第二日開唱，丁噹一登場便火力全開，以「歡迎來到唱跳歌手丁噹的演唱會！」高喊開場，氣勢瞬間點亮全場。她以一連串動感舞曲熱力開唱，並化身「白紗光之女伶」，獨自站上三米高升降台敲擊薩滿鼓，低沉鼓聲與深沉吟唱震動全場，成為全晚最具靈性的一段演出。她說，想把去年聽見薩滿鼓時「被擁抱的瞬間」分享給所有歌迷。

▲丁噹邀阿弟擔任驚喜嘉賓，首唱新歌〈可以是朋友〉。（照片／相信音樂提供）

演唱〈與光同行〉時，舞台化作沙漠景象，14位舞者以飄逸白裙伴舞，宛如光影流動，氣氛溫暖而神聖。當歌迷以手機燈海回應〈很愛過〉時，滿場星光也讓丁噹感動直言：「真的捨不得只有兩天。」

丁噹寵粉不手軟，走上環形舞台與觀眾近距離互動，甚至為一位獨自前來的歌迷送上「愛的抱抱」，並替當天生日的歌迷清唱〈生日快樂〉，讓全場湧現陣陣驚喜。

前一日與A-Lin火力全開後，第二日邀來Energy的蕭景鴻（阿弟）助陣，兩人首度合唱夯曲〈可以是朋友〉，暖度爆表。阿弟身穿白西裝與丁噹白紗造型同台，被笑稱宛如婚禮現場，他打趣說：「我老婆在台下，總覺得被瞪！」引來全場大笑。

演唱會後段氣氛急轉熱烈，丁噹化身「銀光慶典女王」接連送上〈想戀一個愛〉、〈叮叮噹〉、〈我就是喜歡這樣〉等舞曲，更以張惠妹〈三天三夜〉嗨翻小巨蛋，把兩夜的能量推向最高潮。

這次攻蛋，對丁噹別具意義。她以拖著皮箱重現17歲離家追夢的自己，再唱出代表作〈我愛他〉，讓全場在歌聲裡回望她18年的成長與堅持。

安可段，她接連獻上多部戲劇主題曲〈好難得〉、〈身不由己〉、〈手掌心〉等，讓小巨蛋瞬間變成戲劇回憶的夜未眠現場。最後以〈野獸〉畫下句點，並向歌迷告白：「謝謝今天的每一個你，我們高雄巨蛋見！」

《夜遊 A Night Tour》小巨蛋兩場活動圓滿落幕，丁噹將於明年4月18日移師高雄巨蛋開唱，門票將於11月29日中午12點於拓元售票系統全面啟售，邀請大家明年再一起前進高雄「夜遊」！（照片／相信音樂提供）