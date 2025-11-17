影／丁噹攻蛋再創高峰 《夜遊》兩夜唱進歌迷心底
【互傳媒／記者 林郁芯／台北 報導】一首首熟悉的劇曲、一段段陪伴人生的歌聲，再度在台北小巨蛋匯聚成共同的記憶。出道18年的丁噹，繼2014年後再度回到相隔十年的大舞台，於15、16日舉辦《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會。被譽為「OST女王」的她，以107首歌曲、67部戲劇的音樂足跡，帶領歌迷穿越時光隧道，在療癒嗓音中重拾那些難忘的片刻。
第二日開唱，丁噹一登場便火力全開，以「歡迎來到唱跳歌手丁噹的演唱會！」高喊開場，氣勢瞬間點亮全場。她以一連串動感舞曲熱力開唱，並化身「白紗光之女伶」，獨自站上三米高升降台敲擊薩滿鼓，低沉鼓聲與深沉吟唱震動全場，成為全晚最具靈性的一段演出。她說，想把去年聽見薩滿鼓時「被擁抱的瞬間」分享給所有歌迷。
▲丁噹邀阿弟擔任驚喜嘉賓，首唱新歌〈可以是朋友〉。（照片／相信音樂提供）
演唱〈與光同行〉時，舞台化作沙漠景象，14位舞者以飄逸白裙伴舞，宛如光影流動，氣氛溫暖而神聖。當歌迷以手機燈海回應〈很愛過〉時，滿場星光也讓丁噹感動直言：「真的捨不得只有兩天。」
丁噹寵粉不手軟，走上環形舞台與觀眾近距離互動，甚至為一位獨自前來的歌迷送上「愛的抱抱」，並替當天生日的歌迷清唱〈生日快樂〉，讓全場湧現陣陣驚喜。
前一日與A-Lin火力全開後，第二日邀來Energy的蕭景鴻（阿弟）助陣，兩人首度合唱夯曲〈可以是朋友〉，暖度爆表。阿弟身穿白西裝與丁噹白紗造型同台，被笑稱宛如婚禮現場，他打趣說：「我老婆在台下，總覺得被瞪！」引來全場大笑。
演唱會後段氣氛急轉熱烈，丁噹化身「銀光慶典女王」接連送上〈想戀一個愛〉、〈叮叮噹〉、〈我就是喜歡這樣〉等舞曲，更以張惠妹〈三天三夜〉嗨翻小巨蛋，把兩夜的能量推向最高潮。
這次攻蛋，對丁噹別具意義。她以拖著皮箱重現17歲離家追夢的自己，再唱出代表作〈我愛他〉，讓全場在歌聲裡回望她18年的成長與堅持。
安可段，她接連獻上多部戲劇主題曲〈好難得〉、〈身不由己〉、〈手掌心〉等，讓小巨蛋瞬間變成戲劇回憶的夜未眠現場。最後以〈野獸〉畫下句點，並向歌迷告白：「謝謝今天的每一個你，我們高雄巨蛋見！」
《夜遊 A Night Tour》小巨蛋兩場活動圓滿落幕，丁噹將於明年4月18日移師高雄巨蛋開唱，門票將於11月29日中午12點於拓元售票系統全面啟售，邀請大家明年再一起前進高雄「夜遊」！（照片／相信音樂提供）
其他人也在看
突問A-Lin「一個人孤單嗎」好尷尬 丁噹還原真相：我不知道
結束演出後丁噹興奮表示自己還沒緩和好，並給這次的表現打了9分高分，「因為連辦兩場，我是非常寵粉的女歌手，我給我自己8、9分！」這次演唱會她為了跟粉絲近距離互動，化身蝴蝶飛了3層樓高，她表示，「人跟人的距離」很重要，像毫無保留的給愛，所以絕對要上三樓。在台上丁...CTWANT ・ 12 小時前
丁噹小巨蛋演唱會圓滿落幕！曝術後靠中醫走出低潮 笑稱心動對象「沒了」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導歌手丁噹《夜遊ANightTour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會昨（16）晚圓滿落幕。由於這次的演唱會是丁噹睽違10年再度重返小巨蛋，...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
血液腫瘤專家陳耀昌76歲病逝 為電視劇《斯卡羅》原著作者
有「台灣骨髓移殖教父」之稱的陳耀昌醫師今（17）日病逝，享壽76歲，陳耀昌在台大醫院行醫，不僅完成台灣第一例自體骨髓移殖，也是推動《再生醫療法》立法的首席顧問；陳耀昌是血液腫瘤專家也是作家，他的著作《傀儡花》曾被公視改編為電視劇《斯卡羅》，在57屆金鐘獎入圍13項大獎，並獲得戲劇節目獎等4項大獎。公視新聞網 ・ 8 小時前
〈夜襲〉、〈九條好漢在一班〉作詞者黃瑩過世 享耆壽95歲
〈夜襲〉、〈九條好漢在一班〉為國軍著名軍歌，其作詞者為黃瑩，他於今（17）日過世，享耆壽95歲。中時新聞網 ・ 8 小時前
嬤推嬰兒車過斑馬線遭擦撞 肇事駕駛竟逃逸
嬤推嬰兒車過斑馬線遭擦撞 肇事駕駛竟逃逸EBC東森新聞 ・ 7 小時前
「大氣系」雞排來了！台大電機學長幫擦屁股 400份雞排雨中送光
鳳凰颱風登陸台灣20分鐘，但一定沒想到竟掀起一場雞排之亂。一名自稱「賭上台大大氣系招牌」的匿名網友，預測鳳凰颱風假失準，本來16日稱要在台大校園內傅鐘發放，但上百人撲空。之後，有台大電機系校友看不下去，發文稱今天（11／17）下午要在傅鐘發放400份雞排，今天這名台大校友依約現身發雞排，400人在雨中拿到雞排開心狂嗑。太報 ・ 8 小時前
游書庭山路飛車追逐太驚險 開車前竟問「煞車在哪」
男星游書庭擁有帥氣外型及精壯好身材，前陣子因主演青春愛情BL短劇《一拍即合》受到大批粉絲喜愛。近來，游書庭參與的電影《解碼 Ten Chances》將於11月21日全台正式上映，他片中飾演充滿正義感的菜鳥警察，還有多場在山路飛車追逐嫌疑犯的驚險畫面，不過他意外透露，因為太久沒開車，拍攝前還要先確煞車和油門在哪裡，令導演及現場工作人員捏了一把冷汗。中時新聞網 ・ 7 小時前
丁噹牽手「無緣的男友」 遭正宮翻白眼急解釋
身穿一身白色西裝的阿弟牽著穿白紗的丁噹，直呼其實很不自在，而且小巨蛋外還有兩人勾手的照片，老婆Mei搞笑在一旁拍了翻白眼的照片，丁噹則解釋：「我們MV裡沒有在一起！」Mei笑回：「他（阿弟）滿好用的，借妳用！」除了〈可以是朋友〉，阿弟也跟丁噹合唱〈走火入魔〉。這...CTWANT ・ 1 天前
丁噹勾阿弟唱情歌正宮不爽開嗆
丁噹第4度攻上小巨蛋，舉辦「夜遊A Night Tour」夜未眠巡迴演唱會。16日第二場邀來師弟Energy的蕭景鴻（阿弟）助陣，兩人首度同台、手牽手合唱新歌〈可以是朋友〉，讓台下阿弟的老婆Mei故作氣得牙癢癢模樣，還直呼要丁噹爸爸評評理。中時新聞網 ・ 1 天前
Energy阿弟現身小巨蛋撇16蹲 成丁噹無緣男友「續前緣」飆2首歌
【緯來新聞網】歌手丁噹小巨蛋演唱會《夜遊 A Night Tour》來到第二天，繼首日找來A-Lin緯來新聞網 ・ 1 天前
歐記健保年底到期 共和黨拚下月提替代方案 民主黨主張延長補貼
俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補貼今年底即將到期，民...世界日報World Journal ・ 13 小時前
美資料中心擴張 遭遇全民阻力
研究機構Data Center Watch報告指全美反對資料中心的聲浪愈來愈大，像第二季反對態度「急速上升」。民眾因其嚴重消耗水電和土地等資源，但稅捐貢獻卻不高而反彈。中時財經即時 ・ 7 小時前
丁噹小巨蛋迎來「超狂空姐」合唱 再曝明年攻雄蛋
丁噹小巨蛋迎來「超狂空姐」合唱 再曝明年攻雄蛋EBC東森娛樂 ・ 1 天前
直擊／丁噹合體「無緣男朋友」！正宮台下盯場 氣喊：我的槍在哪
丁噹睽違10年重返台北小巨蛋，一連兩天舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會，昨（15）日首場邀請A-Lin擔任嘉賓，合唱〈失戀無罪〉、〈洋蔥〉互飆高音，展現驚人實力。今日則由丁噹「無緣的男朋友」、Energy阿弟（蕭景鴻）登台助陣；有趣的是，阿弟「正宮」Mei（邱馨葦）就坐在台下盯場，見到兩人雙手緊牽，故作吃味的反應也全被捕捉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
五月天阿信學跳舞〈M.O.〉 獲宋雨琦好評：加入我們隊
五月天近來在上海體育場舉辦6場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，16日最終場，邀請人氣女團i-dle的宋雨琦擔任嘉賓，全場歡聲雷動，阿信也在宋雨琦的教導下，現學現賣小跳了一段〈M.O.〉，獲宋雨琦好評：「跳得非常好！全能！立馬加入我們隊，做我們的舞蹈擔當。」中時新聞網 ・ 14 小時前
天然抗癌大軍！綠花椰菜「菜梗與葉」抗氧化力是花球10倍
在營養醫學的世界裡，「十字花科蔬菜」幾乎可以說是天然界的抗癌大軍，而在這類抗癌選手當中，綠花椰菜無疑是抗癌力最強的代表之一，因為它含有一種研究最多、效果最明確的蘿蔔硫素。中天新聞網 ・ 16 小時前
女神唐嫣兩套都神美、男神張若昀帥度破表！FENDI早春系列攻佔話題榜，連宋雨琦都辣出新高度
唐嫣：將優雅系女神的兩種形態切換女神唐嫣一連兩套造型美出新高度！第一套穿上帶有潑墨漸層效果的波卡圓點 洋裝，顏色明快大膽，像從80 年代派對走出來的時尚精靈。搭配灰藍色Spy Bag，優雅與玩心完美混合。另一套則以裸粉色針織外套配白色上衣，溫柔得剛剛好；下身換上一條...styletc ・ 18 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
金雞最尷尬！《哪吒2》奪獎「沒人要出席」 陸網怒抱不平：不領也沒差
第38屆中國電影金雞獎15日晚間於福建廈門舉行，《哪吒之魔童鬧海》拿下最佳美術片，不過頒獎現場卻出現罕見畫面——導演沒到、製作團隊沒到、片方也沒到，台上無人領獎。頒獎嘉賓蘇有朋只得代表宣布，主創正全力投入下一部作品，獎座將由組委會日後寄送。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前