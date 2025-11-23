影/七堵區間車遭塗鴉客亂畫 台鐵怒：抓到嫌犯立刻求償
太可惡！停靠在台鐵七堵站的區間車，今（23日）清晨被發現車廂外側慘遭大面積噴漆，只能緊急更換車組，導致發車誤點5分鐘，台鐵表示目前已向警方報案，嫌犯一落網將立即向對方求償。
據了解，七堵站工作人員今天清晨發現第1108次列車第4車廂靠山那側被大面積塗鴉，疑似在昨晚收班後遭人非法闖入車站進行噴漆。由於清潔公司斯巴克無法在短時間內清除這些塗鴉，台鐵只得更換列車編組，最終於上午6時49分發車，比原定時間晚了5分鐘。
台鐵公司表示，已委託鐵路警察循線調查，依照《鐵路法》第68條之2規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構、設施或設備正常運作者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，還可能被併科新台幣1000萬元以下罰金。
此外，台鐵也指出，根據《鐵路法》第57條及第70條規定，任何人不得擅自侵入鐵路路線、橋梁、隧道及站區內非供公眾通行的區域，違者將處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。台鐵強調，除了刑事責任外，還將對涉案者提出民事求償，要求賠償列車損壞及清潔費用。
台鐵發言人表示，公司對此類破壞公共財產的行為採取零容忍態度，將全力配合警方調查，並加強站區安全巡查，防止類似事件再次發生。
