(影)七年同行幸福前行！就職七週年 盧秀燕：為台中奮鬥到最後一秒鐘

台中市長盧秀燕明天就職滿七週年，即將邁向第8年，今（24）日舉行施政7週年成果記者會，以「七年同行、幸福前行」為主軸，向市民報告7年來的施政成果，「將為台中奮鬥到最後一秒鐘。」





盧秀燕透過影片回顧2018年就職典禮上曾說過的話：「沒有什麼比在自己的家園，照顧服務市民家人，更快樂更光榮的事情！」強調自己有始有終專心市政，「以市政為唯一，全力以赴，而且說到做到！」





盧秀燕強調，市民支持她成為台中升格直轄市首位女性市長，更打破政壇魔咒連任、創造歷史，她身懷感激，也是她這幾年來不為外界各種勸進所動的最大原因，並進一步秉持三大核心精神，以媽媽心治理市政：

第一、全心全意照顧好家人，包含改善空污、恢復老人健保補助、公托親子館倍增與六都唯一免費復康巴士，包含教育預算7年來佔比都是六都第一，讓市民有感。





第二、將家裡的缺補起來，讓台中過去缺乏或蓋不起來的建設逐一完工啟用，包含綠美圖落成啟用、台中國際會展中心開館營運、大智路打通，以及「看不見的建設」污水處理成長率六都之首等，特別感謝這座城市許多無名英雄。





第三、解決台中這個大家庭的困難與危機，不僅於新冠疫情期間勇奪全國防疫第一名佳績，面對氣爆、豬瘟及美國關稅三大挑戰順利度過危機，守住台中也守住台灣，讓市民安居樂業。





盧秀燕在報告中逐一點名，感謝每一位局處首長，肯定他們各司其職、發揮所長，讓城市更進步、台中變得更好，最後強調自己任期還有一年，感謝大家對她有所期待，但先「不用急著幫她找工作」，她會有始有終，把握機會把市民家人照顧好，努力奮鬥到最後一秒。





今日記者會特別邀請7位與盧市長2018年上任同一年出生的孩子擔任嘉賓，盧市長與孩子High5並開心說，「他們7歲，我上任七年！」孩子與市長一同彩繪台中7年來代表性建設的藝術裝置，象徵「為城市上色」，陪孩子見證台中7年來的成長與變化。

