影／三上悠亞應援初登板站C位 穿緊身制服大秀好身材

[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家27日於主場迎戰臺北台新戰神，此次也是日本女星三上悠亞加盟啦啦隊的首次登場，為一睹女神風采，一樓座位在門票開賣後即刻秒殺，現場更因慕名而來的群眾擠得水洩不通。

據啦啦隊長梓梓透露，三上悠亞在日本時請舞蹈老師協助，22日抵台後，也隨即與梓梓針對細節與隊形進行最終調整，今日的開場應援演出中，三上悠亞站在舞蹈陣容中的C位，引領啦啦隊員們，成功展現勤練許久的舞蹈。

三上悠亞27日首次登板為福爾摩沙夢想家應援。（圖／YT：株式會攝會長）

