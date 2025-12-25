影/三代目JSB岩田剛典價值觀大轉彎 1月台北獻出「亞洲唯一」

日本男團「三代目J SOUL BROTHERS」人氣成員岩田剛典要來台灣啦！他將於明年1月24日及25日，一連兩天在台北舉辦個人演唱會以及全亞洲唯一一場見面會，他也向粉絲喊話：「MATE的大家，不妨把它當成一趟旅行，一起來見我吧！」

回顧2025年，他強調「持續挑戰」的重要性，表示做一件事太久容易變得保守，因此常提醒自己保持冒險心態，認為今年正是重新審視「自己想做什麼」的一年，雖然自我製作的過程辛苦，但也充滿成就感，「現在是用享受的心情在做這些事」。

岩田剛典明年1月將連續兩天在台北舉辦演唱會與見面會。(圖／LDH 愛夢悅）

岩田剛典也說到：「今年是我演藝人生中價值觀徹底改變的一年。重新思考作為表現者想傳達什麼後，我得到一個答案——人不論幾歲，都能重生成全新的自己。我想賭上人生去實踐它。」

熱愛挑戰的他，明年初始就將一連兩天與台灣粉絲近距離互動，除了個人演唱會《Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”》之外，更獻上首次見面會初體驗《Takanori Iwata “SPACE COWBOY” FAN MEETING in TAIPEI》，而這對於找到放鬆方法的他，看來並非一場硬戰。

岩田剛典在近期受訪中表示，近來格外注重休息品質，會特意安排不碰手機、不思考工作的時光，讓身心徹底放鬆，「與其吃什麼，更重要的是跟誰吃，吃飯加睡覺就是最棒的放鬆方式」，並分享前陣子難得中午吃了燒肉，顯得相當滿足。

岩田剛典也談及演員身分對自己的意義。他表示雖然最初以歌手出道，但演員工作已成為生活中不可或缺的一部分。他坦言：「演員是無法單靠自己延續的工作，能持續演出我真的很感激。」無論音樂或演戲，都成為他不可或缺的養分。

目前兩場演出門票已在KKTIX開賣，更多活動資訊可關注LDH愛夢悅官方社群專頁。

