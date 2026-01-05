影/三峽又有火爆阿公駕駛 開車違規竟惱羞動手推擠騎士

新北市三峽區昨（10日）發生一起街頭肢體衝突，一位開著銀色轎車的74歲阿公，跟一位年輕機車騎士有行車糾紛，竟然把車停在路中央，下車對騎士動手動腳推擠。

衝突畫面。 （圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

三峽分局表示，整起事件發生在昨天上午10點49分，地點在國慶路跟國成路交叉口，全案經警方網路巡查發現主動調閱路口監視器調查，發現於上述時、地停等紅燈時，一位高姓男機車騎士跟74歲的王姓男駕駛發生行車糾紛，最後各自離開沒有報警。

警方指出，全案經經聯繫雙方當事人，得知糾紛源於汽車違規右側超車壓縮機車行進路線，導致機車騎士不滿怒罵，汽車駕駛聞聲下車理論，並發生推擠衝突，後續將通知雙方當事人釐清案情，依法偵辦，汽車違規部份將依《道路交通管理處罰條例》47條「違規右側超車」舉發。

延伸閱讀

「跨年值勤視訊聊天」正妹警被懲處 宜蘭警局：加強內部管理

影/國4「大小車追撞」最新！女噴飛重摔「全身多處骨折」搶命中

影/台南新市區一早爆火警！ 3住戶受困陽台被救出